City Airbag: arriva lo zaino da moto che protegge alla guida

Motoairbag ha presentato City Airbag, una soluzione che combina la sicurezza di guida in moto e la praticità indispensabile nella vita di tutti i giorni e nelle gite fuori porta. Uno zaino versatile con airbag integrato che risponde alle necessità di chi va in moto con una borsa leggera al seguito. Ecco alcune anticipazioni dello zaino da moto con airbag MAB.

MAB CITY AIRBAG: LO ZAINO DA MOTO CHE PROTEGGE IN CASO DI INCIDENTE

Motoairbag continua ad innovare nel settore degli airbag da moto, dopo la giacca moto con airbag MAB V3, che abbiamo già testato, ha realizzato City Airbag. Nell’utilizzo quotidiano funziona come un normalissimo zaino per portare con se pc, tablet, documenti, keeway antipioggia e tanto altro. In caso di incidente fuoriesce un airbag nella parte posteriore, abbastanza grade (15 litri di volume) per proteggere tutta la schiena dalla zona cervicale a quella sacrale.

COME FUNZIONA LO ZAINO MOTO CON AIRBAG MAB

Dalle prime informazioni diffuse lo zaino con airbag di Motoairbag si basa sulla tecnologia adottata per il MAB vZero quindi può essere indossato sopra ogni tipo di giacca moto, invernale o estiva (il peso complessivo dichiarato è 1,5 kg). Come gli altri prodotti Motoairbag ad attivazione meccanica, il riconoscimento dell’incidente e l’innesco della carica di CO 2 sono affidati all’accelerometro analogico Fast-Lock. Per prevenire un’attivazione accidentale il cavo collegato alla moto o allo scooter tramite moschettone, deve essere totalmente esteso e subire un carico in trazione di 15 kg. Il livello di protezione è garantito dalla certificazione di Livello 2 secondo la norma EN 1621-4.

ZAINO CITY AIRBAG: COSA SUCCEDE SE SI APRE

Come gli altri airbag da moto dell’azienda, anche lo zaino City Airbag per moto, può essere ripristinato facilmente in caso di attivazione e riutilizzato, dopo aver verificato l’assenza di usura, danni o strappi accidentali. Può essere ricaricato in fai da te in pochi minuti, utilizzando il kit di ricarica specifico ed eseguendo i controlli descritti sul manuale. Come va una volta indossato? Restate sintonizzati, vi diremo molto di più non appena riusciremo a toccarlo con mano.