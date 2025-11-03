EICMA 2025, quali moto vedremo? Tutte le novità

L’attesa per EICMA 2025, l’82^ Esposizione Internazionale delle Due Ruote, è già alta. Quest’anno il salone si tiene a Rho Fiera Milano dal 6 al 9 novembre (qui notizie su biglietti e quant’altro) e promette di essere un evento ricco di sorprese per gli appassionati e i curiosi del mondo delle moto. Le case motociclistiche stanno preparando una serie di novità per il 2026, tra prototipi già avvistati in strada e brevetti recentemente depositati, che suggeriscono quali modelli vedremo sfilare in fiera. Ecco le novità più interessanti.

EICMA 2025: NOVITÀ DALLE CASE ITALIANE

Le eccellenze del Made in Italy dominano le anteprime di EICMA 2025, confermando la leadership italiana nel settore delle due ruote a motore. Tra le novità principali segnaliamo:

MV Agusta : debutto della nuova generazione della Brutale con l’inedito motore tre cilindri da 931 centimetri cubi con albero controrotante nato per la Enduro Veloce, tutto per arrivare alla ragguardevole potenza di 148 CV a 11.200 giri per una coppia massima di 107 Nm a 8.400 giri. Ma non solo: MV Agusta porta a EICMA il model year 2026 della Brutale 800 , modello d’ingresso alla sua gamma. Il motore tre cilindri da 798 cc è ora Euro5+ e guadagna 2 CV rispetto alla versione precedente arrivando a 113 CV, con 85 Nm di coppia.

: debutto della nuova generazione della con l’inedito motore tre cilindri da 931 centimetri cubi con albero controrotante nato per la Enduro Veloce, tutto per arrivare alla ragguardevole potenza di 148 CV a 11.200 giri per una coppia massima di 107 Nm a 8.400 giri. Ma non solo: MV Agusta porta a EICMA il model year 2026 della , modello d’ingresso alla sua gamma. Il motore tre cilindri da 798 cc è ora Euro5+ e guadagna 2 CV rispetto alla versione precedente arrivando a 113 CV, con 85 Nm di coppia. Ducati: presenta la nuova Multistrada V4 RS, versione sportiva che colpisce con una livrea inedita. A EICMA 2025 debutta anche la Diavel V4 RS, la Ducati di serie più rapida di sempre in accelerazione (impiega infatti solo 2,52 secondi per lo scatto 0-100 km/h) e potremo vedere pure la nuova Panigale V4 R 2026, evoluzione della supersportiva dedicata all’omologazione per correre nel mondiale Superbike, oltre alla quinta generazione del Monster. Accanto a queste proposte più sportive, Ducati porta in fiera anche la Multistrada V4 Rally 2026, che con interventi mirati esalta la sua vocazione al turismo e ai viaggi, anche in coppia.

EICMA 2025: ANTEPRIME DAL GIAPPONE

I giganti orientali non deluderanno a EICMA 2025. Con la WN7, Honda compie il grande passo verso l’elettrico e traduce in realtà ciò che ci aveva mostrato lo scorso anno con la EV Fun Concept. La nuova Honda WN7 pesa 217 kg ed è equipaggiata con un motore elettrico da 18 kW (arriverà anche la versione 11 kW per patente A1). Presente anche la nuova CB1000F 2026, ispirata alla CB750F usata da Freddie Spencer nei primi anni ’80 nel campionato superbike americano AMA.

Sempre dal Giappone, sotto i riflettori di EICMA ci sarà anche un gradito ritorno, quello della Yamaha WR125R, una dual sport facile e leggera per i titolari di patenti A1 e B. Inoltre, il marchio giapponese esporrà la nuova YZ450F, moto modificata in tutte le sue specifiche.

A EICMA 2025 c’è anche Suzuki con le nuove GSX-8S EVO e GSX-8R EVO

E DALL’EUROPA?

Dall’Europa arrivano conferme su Pulsion EVO 125, il nuovo scooter di Peugeot Motocycles pensato per chi cerca un mezzo agile in città ma capace di affrontare con disinvoltura anche percorsi extraurbani. È dotato di motore monocilindrico 125 CC da 13,2 CV (9,9 kW) e 12 Nm, può raggiungere una velocità massima di 115 km/h e il serbatoio da 11,1 litri consente un’autonomia fino a 440 km. La presentazione della gamma XP6 segna inoltre il ritorno della Casa francese nel segmento delle moto 50 cc a marce. Tre i modelli: XP6 Supermotard, XP6 Supermotard R e XP6 Enduro R, accomunati dalla stessa base tecnica.

Anche un marchio storico come la britannica Triumph tiene alte le aspettative affiancando alla aggiornata TF 250 X la nuova TF 450 X, spinta dal monocilindrico 4T SOHC da 449,5 cc capace di sprigionare 62,4 CV di potenza a 9500 giri/min e 49,9 Nm di coppia a 7000 giri/min, dati che forniscono alla moto il miglior rapporto peso/potenza della categoria. In più, Triumph presenta la nuova gamma Bonneville 2026, con aggiornamenti per i modelli T100, T120, T120 Black, Bobber e Speedmaster.