Eicma Riding Fest 2025: date, biglietti, eventi

Pronti per l’Eicma Riding Fest 2025? L’appuntamento targato EICMA interamente dedicato ai demo ride delle moto viste e presentate durante il salone milanese dello scorso novembre, torna nel paddock del circuito di Misano Adriatico (RN) con una ricca offerta di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. A testimonianza della crescita dell’evento, la seconda edizione si svilupperà quest’anno su tre giorni dal 25 al 27 aprile 2025.

EICMA RIDING FEST 2025: LE DATE

Proprio così: la prima grande novità dell’Eicma Riding Fest 2025 è proprio la durata: dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 14 mila appassionati e la presenza di oltre 300 moto in prova, quest’anno salgono a tre i giorni durante i quali si potranno svolgere prove gratuite su asfalto nel territorio collinare circostante, in off-road su uno specifico tracciato aperto all’enduro specialistiche e alle bicilindriche, e naturalmente anche in pista.

Le date ufficiali di Eicma Riding Fest 2025 sono:

venerdì 25 aprile

sabato 26 aprile

domenica 27 aprile.

EICMA RIDING FEST 2025: I BIGLIETTI

Possiamo annunciare ufficialmente che l’entrata all’Eicma Riding Fest 2025 sarà ancora completamente gratuita, così come la partecipazione alle prove delle moto che le case costruttrici renderanno disponibili al pubblico, ad eccezione dell’experience su pista, che sarà l’unica a pagamento e i cui ricavi saranno interamente destinati a sostenere progetti di beneficienza. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di fruizione delle varie experience di prova.

EICMA RIDING FEST 2025: GLI EVENTI

Come già accennato, per l’edizione di quest’anno sono confermati i demo ride su asfalto nel territorio circostante il circuito (Touring Experience), i turni in pista con le sportive (Track Experience) e i test di mono e bicilindriche su uno specifico fettucciato studiato per gli amanti delle ruote tassellate (Off-road Experience), con l’aggiunta di un’inedita area dedicata al Trial (Trial Experience) per abbracciare il più ampio numero di segmenti.

Non mancheranno poi le offerte di prova e avviamento alla guida delle due ruote per i più giovani promossi in collaborazione con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), con aree propedeutiche dedicate alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni (Eicma For Kids), per i quattordicenni con i cinquantini (Area 51) e quella riservata alle motociclette a marce 125 cc per i maggiori di 16 anni (Hashtag 125).

La tre giorni dell’Eicma Riding Fest vedrà infine la presenza immancabile di alcune leggende del motorsport e presenterà al grande pubblico anche un entusiasmante palinsesto di intrattenimento sviluppato sul modello vincente di MotoLive, il contenitore di Eicma che ospita spettacoli, momenti palco con talent e piloti, run di trial acrobatico, gaming e tanto altro ancora. Ulteriori informazioni preso disponibili sul sito ufficiale dell’evento.