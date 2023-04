Costa Amalfitana in moto: l’itinerario da seguire

Che meraviglia la Costa Amalfitana in moto! Un itinerario di poco meno di 40 km da Positano a Vietri sul Mare o viceversa, lungo la SS 163, per visitare i bellissimi paesi posti sul tratto di costa campana del Mar Tirreno meridionale, godendo di panorami e paesaggi mozzafiato. Visitare la Costiera Amalfitana in moto o scooter, invece che in auto, è consigliato anche per ragioni pratiche, essendo i mezzi a due ruote più adatti a percorrere le strade strette che caratterizzano quasi tutti i centri storici della zona, nonché per trovare più facilmente parcheggio.

Aggiornamento del 7 aprile 2023 in vista del week-end di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, occasioni da sfruttare per visitare la Costa Amalfitana in moto.

COSTA AMALFITANA IN MOTO: L’ITINERARIO DA POSITANO A VIETRI

Il nostro itinerario parte da Positano ma chi vuole può partire da più lontano, se non proprio da Napoli dalle altrettanto splendide Pompei, Vico Equense o Sorrento. Dopo Positano, destinazione turistica internazionale che merita una visita molto accurata, il primo paese che si incontra è Praiano, con i suoi belvedere, quindi si prosegue per Furore e quindi Conca dei Marini, nel cui territorio si trova la celebre Grotta dello Smeraldo. Dopodiché è il turno di Amalfi, l’ex repubblica marinara che dà il nome all’intera costiera. Il più celebre monumento di Amalfi è certamente il Duomo in stile arabo-siciliano e dedicato a Sant’Andrea, patrono della città.

Superata Amalfi è il turno di Atrani, con le sue caratteristiche ‘scalinatelle’, e poi dell’esclusiva Ravello, ricca di ville da sogno. Il percorso della Costa Amalfitana in moto incontra successivamente le graziose Minori e Maiori per poi raggiungere Cetara, famosa nel mondo per la colatura di alici, e concludersi a Vietri sul Mare, il paese della ceramica, da cui si può salire, con la SP 75, fino alla piccola frazione di Albori, uno dei borghi più belli d’Italia.

Ovviamente l’itinerario si può fare anche al contrario, partendo da Vietri (o da Salerno, distante pochi km) in direzione Positano.

COSTA AMALFITANA IN MOTO: LA STRADA STATALE 163

Come detto in precedenza, la strada che consente di percorrere la Costiera Amalfitana in moto è la SS 163. Il suo tracciato è di circa 50 km ed è quindi un po’ più lungo dell’itinerario costiero perché inizia già a Meta, dalla SS 145, e dopo aver attraversato un breve tratto collinare raggiunge la sponda meridionale della Penisola Sorrentina, nei pressi di Vico Equense, per poi attraversare i comuni della Costa Amalfitana, costeggiando il mare fino a Vietri e immettendosi infine nella SS 18 Tirrena Inferiore.

La SS 163 presenta numerose curve e tornanti ed è quindi perfetta per divertirsi in sella alla moto. Divertirsi però sempre con prudenza, trattandosi tra l’altro di una strada a una sola corsia per ogni senso di marcia e anche piuttosto ristretta. Inutile poi sottolineare che nei mesi estivi è molto trafficata e spesso soggetta a rallentamenti, specie per il frequente passaggio di autobus in entrambe le direzioni.

COSTIERA AMALFITANA IN MOTO: DEVIAZIONI CONSIGLIATE

Chi decide di attraversare la Costa Amalfitana in moto può scegliere di andare dritto per dritto o, in alternativa, prevedere un numero infinito di deviazioni e cambi di programma. Innanzitutto c’è da decidere se fare l’itinerario in giornata oppure, viste le tante cose da vedere, organizzarsi per almeno un week-end o meglio ancora per una settimana. E per chi vuole fermarsi per un tuffo, la Costiera Amalfitana vanta spiagge per tutti i gusti, da quelle più rinomate (spesso inaccessibili, sia per l’afflusso che per i… costi) a quelle più nascoste e solitarie, dagli arenili sabbiosi alle ripide scogliere.

Deviazioni da non perdere sono secondo noi quelle di Agerola, posizionata in una conca sui monti Lattari a 600 metri sul livello del mare, da cui si gode una vista mozzafiato sulla costa (raggiungibile da Conca dei Marini attraverso la SS 366). E di Tramonti, a 321 m slm, considerata il ‘polmone verde’ dell’intera costiera (da Maiori tramite la SP 2a). Infine da Positano, in direzione ovest continuando sulla SS 163 e poi sulla SS 145, si può andare alla suggestiva Sant’Agata sui Due Golfi, posta appunto tra i golfi di Napoli e di Salerno, che possono essere osservati entrambi dal Monastero delle Monache Benedettine nelle immediate vicinanze del centro del paese.