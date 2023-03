Furti moto: +16% nel 2022, spariscono 4 mezzi ogni ora

Boom di furti moto nel 2022 con un aumento del +16% sull’anno precedente. È vero che nel 2021 c’erano ancora diverse restrizioni per il Covid, specie nel primo semestre, e questa circostanza potrebbe aver influito sui numeri, ma una crescita così vistosa deve comunque destare preoccupazione. Anche perché nel contempo sono pure diminuiti i ritrovamenti.

FURTI MOTO: SUPERATA QUOTA 30 MILA NEL 2022

In particolare, secondo i numeri del report di Viasat su stime della Polizia di Stato, nel 2022 le moto rubate in Italia (contando sia motocicli che ciclomotori) sono state 31.138, +16,59% rispetto al 2021. 31.138 è un numero clamoroso che si traduce in 2.595 furti moto al mese, più di 86 al giorno e quasi 4 ogni ora. Come anticipavamo, notizie pessime anche sul fronte dei ritrovamenti: l’anno scorso sono state recuperate poco più di 12.000 moto, appena il 39% di quelle rubate. Delle restanti 19.000 si sono perse (definitivamente?) le tracce.

DOVE AVVENGONO I FURTI MOTO IN ITALIA?

Dispiace ribadirlo ogni anno ma ancora una volta la Campania si è confermata la regione più a rischio con quasi 7.000 furti di moto e scooter (quasi il +4% rispetto al 2021). Al secondo posto la Sicilia con 5.569 moto rubate (+45%), poi Lazio con 5.210 (+7%) e Lombardia con 4.141 (+23,43%, una crescita inaudita). Tutte le regioni italiane hanno fatto registrare numeri in aumento eccetto Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Sardegna. Viceversa le uniche regioni che hanno superato il 50% dei ritrovamenti sono risultate Liguria (la più virtuosa con il 65,23%), l’Emilia Romagna (63,56%) la Toscana (60,87%), il Trentino Alato Adige (59%) e il Veneto (53%).

LE MOTO PIÙ RUBATE IN ITALIA NEL 2022

Per quanto riguarda invece i modelli più rubati, l’Honda SH da sola vale circa il 20% dei furti in Italia, ma sono molto ambite dai topi di moto anche l’Aprilia Scarabeo e il Piaggio Liberty. Ecco le prime 8 posizioni di questa assai poco lusinghiera graduatoria:

Honda SH: 6.378 furti; Aprilia Scarabeo: 1.378 furti; Piaggio Liberty: 1.363 furti; Piaggio Beverly: 1.114 furti; Piaggio Vespa: 1.040 furti; Yamaha TMax: nd; Kymco Agility: nd; Kymco People: nd.

MOTO RUBATE: PERCHÉ COSÌ TANTI FURTI?

Ma perché vengono rubate così tante moto in Italia? I ladri, che spesso sono bande ben organizzate, vedono in moto, scooter e ciclomotori obiettivi facilmente depredabili in pochi secondi. Nonostante le Forze dell’Ordine siano quotidianamente impegnate nel prevenire e reprimere tutte le forme di criminalità, furti moto compresi, è soprattutto con la tecnologia che si può fornire un valido contributo nelle attività di contrasto. E dotare la moto di un antifurto satellitare è certamente un metodo tra i più sicuri per proteggere il mezzo e, se rubato, di ritrovarlo tramite la geolocalizzazione. Senza dimenticare che anche tra le moto inizia a diffondersi la cosiddetta ‘scatola nera’.