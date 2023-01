Monopattini elettrici a noleggio: a Parigi si vota per vietarli

Parigi potrebbe presto vietare i monopattini elettrici a noleggio: tra poche settimane si terrà infatti un referendum, a cui saranno chiamati a partecipare tutti i residenti nella capitale francese, per decidere la sorte dei monopattini condivisi a seguito delle polemiche per il disordine che avrebbero creato in città. Lo ha annunciato la sindaca Anne Hidalgo, affermando di essere personalmente favorevole al bando dei monopattini in modalità free floating. Il risultato del referendum parigino è molto importante perché potrebbe segnare la strada da seguire a livello europeo, condizionando le scelte future delle maggiori metropoli del continente.

MONOPATTINI ELETTRICI A NOLEGGIO: PERCHÉ PARIGI VUOLE ELIMINARLI

Chiariamo subito che per Anne Hidalgo, e per la municipalità di Parigi in generale, la questione non riguarda i monopattini elettrici privati, che saranno sempre liberi di circolare, ma quelli a noleggio condiviso. Oggi Parigi dispone di circa 15 mila monopattini in free floating, gestiti da tre società (Lime, Dott e Tier), che hanno creato un po’ di caos per le strade della capitale a causa del cattivo utilizzo: molti fruitori, infatti, non rispettano a sufficienza le regole della circolazione sfidando spesso i divieti di guidare sui marciapiedi o di parcheggiare in maniera ordinata, tanto che addirittura c’è chi li abbandona nei parchi o li getta nella Senna.

MONOPATTINI ELETTRICI IN SHARING: LE SOLUZIONI PER LIMITARE GLI ABUSI

Lo scorso mese di settembre il Municipio di Parigi aveva già minacciato i tre operatori del servizio del mancato rinnovo delle licenze, che scadranno a marzo 2023, se non fossero riusciti a limitare la guida spericolata e altri abusi. Gli stessi operatori a novembre hanno suggerito una serie di miglioramenti, tra cui dotare i monopattini di targhe che consentirebbero di rintracciare più facilmente gli utenti che passano con il semaforo rosso o che viaggiano in coppia sui veicoli per una sola persona, entrambe violazioni molto comuni.

MONOPATTINI ELETTRICI: IL REFERENDUM A PARIGI SI TERRÀ IL 2 APRILE 2023

In un’intervista a Le Parisien la sindaca Hidalgo ha dichiarato di essere personalmente contraria ai monopattini condivisi ma che rispetterà in ogni caso la volontà dei parigini: “Sono contro il free floating, non è ecologico (qui spieghiamo perché, ndr) e inoltre i dipendenti delle aziende di noleggio non sono adeguatamente tutelati. Domenica 2 aprile 2023 chiamerò i cittadini di Parigi alle urne per rispondere a una domanda molto semplice: si continua o no con i monopattini elettrici in sharing? La mia idea è di smettere ma rispetterò il voto dei parigini, anche se diverso dal mio”. Da notare che un sondaggio condotto l’anno scorso dallo stesso Comune di Parigi ha dato un risultato molto controverso perché ci sono tanti cittadini che apprezzano i monopattini elettrici considerandoli un’alternativa veloce e non inquinante alle auto e ai trasporti pubblici affollati.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: PARIGI RESTA CAPOFILA EUROPEA

Vedremo dunque come andrà a finire il referendum del prossimo 2 aprile 2023, intanto nella medesima intervista Anne Hidalgo ha annunciato diversi provvedimenti a favore di una Parigi sempre più sostenibile, anche in vista dei Giochi Olimpici estivi del 2024. “Quest’anno creeremo più di 50 mila mq di spazi verdi tra cui 30 oasi urbane, 7 nuovi parchi e giardini e 3 nuove passeggiate per una superficie equivalente a 200 campi da tennis. Inoltre realizzeremo 20 nuove strade scolastiche per agevolare la mobilità degli studenti nel tragitto casa-scuola e costruiremo oltre 45 km di nuove piste ciclabili permanenti per collegare le sedi delle Olimpiadi”. La sindaca ha poi confermato l’intenzione di demotorizzare il centro della città, estendendo ulteriormente la zona a traffico limitato.