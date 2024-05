Passi montani chiusi alle moto: i divieti dell’estate 2024

Motociclisti che amate percorrere i tornanti di montagna fate attenzione perché durante l’estate 2024 alcune tra le più belle salite lombarde, dallo Stelvio al San Marco, saranno vietate alle moto (e anche alle auto) in alcuni week-end e talvolta durante la settimana per lasciare strada libera a Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva aperta agli appassionati di bici e trekking il cui svolgimento prevede la chiusura al traffico motorizzato dei principali passi montani della provincia di Sondrio.

PASSI MONTANI LOMBARDI CHIUSI PER ENJOY STELVIO VALTELLINA

Enjoy Stelvio Valtellina è una manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione), aperta a tutti, in programma nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024. L’iniziativa ha visto crescere negli anni l’interesse e la partecipazione da parte degli appassionati (nel 2023 sono state oltre 23.000 le presenze), tanto da far aumentare gradualmente il numero di salite chiuse al traffico. A fianco delle grandi salite del Parco Nazionale dello Stelvio come Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, si sono aggiunte negli anni il Passo Spluga, il Passo San Marco, la salita di Campo Moro in Valmalenco e il Passo Forcola di Livigno. Nei giorni dell’iniziativa, grazie alla chiusura ad auto e moto dei percorsi interessati, i protagonisti delle salite diventano quindi solo ciclisti e camminatori o chiunque, con le proprie forze, voglia mettere alla prova le proprie capacità su queste strade storiche.

NOVITÀ ESTATE 2024

Nel 2024 Enjoy Stelvio Valtellina prevede due importanti novità: la prima è l’aggiunta in calendario di un’ulteriore data di chiusura della salita di Campo Moro. L’altra è l’apertura di una nuova sfida, ossia la possibilità per gli appassionati di scalare, nella giornata di giovedì 29 agosto, il Mortirolo da Sernio, percorrendo la dorsale che porta al mitico Passo seguendo quello che è stato in passato il tracciato del Giro d’Italia.

CALENDARIO CHIUSURE PASSI MONTANI LOMBARDI ESTATE 2024

E veniamo adesso al calendario delle chiusure dei passi montani lombardi durante l’estate 2024. In queste date i motociclisti dovranno tenersi alla larga da queste strade, ma avranno modo di rifarsi in tutte le altre giornate regolarmente aperte al traffico motorizzato.

Giugno 2024



sabato 1 e domenica 2: PASSO FORCOLA (strada chiusa dalle 8:00 alle 16:00 da loc. Parcheggio Alpe Vago – Livigno-SO);

mercoledì 12: PASSO DELLO STELVIO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da loc. Bagni Vecchi, Bormio-SO);

giovedì 13: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro-SO);

venerdì 14: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da Santa Caterina Valfurva-SO e da S. Apollonia-BS);

sabato 15: PASSO SAN MARCO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da Albaredo per S. Marco-SO e da Mezzoldo-BG);

domenica 30: PASSO DELLO SPLUGA (strada chiusa dalle 8:00 alle 12:00 da loc. Campodolcino, in Valchiavenna-SO).

Luglio 2024



sabato 6: SALITA A CAMPO MORO – DA FRANSCIA (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da loc. Franscia, in Valmalenco-SO);

venerdì 12: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro-SO)

sabato 13: PASSO DEL MORTIROLO – DA MAZZO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da Mazzo di Valtellina-SO).

Agosto 2024



giovedì 29: PASSO DEL MORTIROLO – DA SERNIO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da Sernio-SO – dorsale fino al Passo Mortirolo;

venerdì 30: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro-SO);

sabato 31: PASSO DELLO STELVIO SCALATA CIMA COPPI, 22^ EDIZIONE (strada chiusa dalle 8:00 alle 16:00 da loc. Bagni Vecchi, Bormio-SO, da loc. Trafoi-BZ e da Santa Maria in Val Müstair, Svizzera).

Settembre 2024



domenica 1: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da da Santa Caterina Valfurva-SO e da S. Apollonia-BS);

domenica 8: SALITA A CAMPO MORO – DA LANZADA (strada chiusa dalle 9:00 alle 13:00 da Lanzada, Centro Sportivo Pradasc in Valmalenco-SO).