Quanto costa mantenere una moto 125?

Tutti gli amanti delle due ruote che decidono di acquistare una moto 125 per la prima volta si chiedono quanto costa mantenerla e quali sono le voci che incidono maggiormente sulla spesa annuale. Bisogna considerare che la spesa per tenere in buono stato il mezzo comprende tutta una serie di voci variabili, in primis il modello, la frequenza d’uso e i consumi. Esistono poi moto 125 che si rivelano maggiormente convenienti dal punto di vista della manutenzione ordinaria. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere sull’argomento.

I COSTI FISSI PER IL MANTENIMENTO DI UNA MOTO 125

I veri appassionati di moto sanno bene che i costi per il mantenimento possono variare molto in base al modello acquistato. In commercio oggi si trovano moto sportive, custom, adatte per guidare nel traffico cittadino o per affrontare lunghi viaggi.

Ecco, quindi, che ogni moto può avere un prezzo d’acquisto più o meno accessibile, al quale occorre comunque aggiungere tutta una serie di voci, a partire dalla spesa per l’equipaggiamento. Ogni motociclista, infatti, sarà chiamato a mettersi su strada in tutta sicurezza, quindi ad acquistare un casco apposito per moto, il cui prezzo parte da circa 200 euro, nonché l’abbigliamento tecnico. Giacche a vento, protezioni e guanti renderanno gli spostamenti più confortevoli, proteggendo al contempo dalle condizioni climatiche avverse. Questi accessori comportano in media un esborso di circa 300 euro.

Nel caso di acquisto di moto usate è poi importante conteggiare anche gli oneri per il passaggio di proprietà, solitamente compresi fra i 150 e i 300 euro.

In merito ai costi fissi per il mantenimento di una moto 125, le stime indicano che occorre versare circa 2.300 euro ogni anno. Tale importo comprende la manutenzione ordinaria, che comporta interventi tecnici più ricorrenti rispetto a quelli previsti per le automobili. Sarà necessario ad esempio provvedere al cambio dell’olio ogni 6.000 chilometri, intervento che oscilla da 100 a 150 euro. Altrettanto fondamentale è il controllo della distribuzione ogni 20.000 chilometri, il cui costo può sfiorare anche i 170 euro.

Elementi soggetti all’usura sono le gomme delle moto, le quali garantiscono una percorrenza che non supera i 10.000 chilometri, valore che può comunque variare anche in base allo stile di guida del pilota e al tipo di mezzo. In ogni caso la spesa per effettuare una sostituzione delle gomme si aggira intorno ai 200-300 euro.



COSTI MOTO125: TAGLIANDO, FRENI E TRASMISSIONE

Una volta all’anno bisogna poi provvedere a effettuare il tagliando della moto 125, un controllo generale che non si esaurisce solo al cambio dell’olio, ma anche del filtro e a tutti gli interventi opportuni. Occorre far presente che questo check-up è comunque indispensabile a prescindere dai chilometri effettivamente percorsi e, quando effettuato presso le officine, parte da 120 euro.

Anche il comparto frenante della moto dovrà essere sempre in perfetto stato, ma come noto è soggetto a continua usura e può avere un ciclo di vita che nella maggior parte dei casi non supera i 20.000 chilometri. Solitamente il cambio dei freni avviene con cadenza biennale e il costo stimato è pari a 150 euro. Nel corso di questo intervento molti motociclisti richiedono lo spurgo dell’impianto per migliorare le prestazioni e la sicurezza del mezzo.

Un occhio di riguardo merita poi la trasmissione, visto che la catena, la corona e il pignone si usurano con il passare del tempo. Occorre quindi provvedere alla regolare revisione di queste parti meccaniche al fine di evitare ogni rischio durante i viaggi brevi e lunghi a bordo della propria moto 125. In ogni caso, per questo genere di intervento è sempre meglio affidarsi a un’officina con comprovata esperienza, in grado di portare a termine il lavoro a regola d’arte, con un costo che in genere parte dai 250 euro.





I CONSUMI DI UNA MOTO 125

I consumi possono influire in modo abbastanza significativo sul mantenimento della propria moto 125. Naturalmente l’entità dei consumi è strettamente legata alla frequenza di utilizzo del mezzo e allo stile di guida. La quantità di carburante sale inevitabilmente quando la moto viene guidata giornalmente, ad esempio per andare a lavoro. Quando si sale sul mezzo solo nel tempo libero e per brevi tragitti il costo del carburante sarà ridotto.



ASSICURAZIONE MOTO 125

In tema di mantenimento di una moto 125 non è poi possibile trascurare la spesa per l’acquisto dell’assicurazione obbligatoria per legge. La polizza deve essere stipulata prima di salire a bordo del proprio mezzo e richiede una scelta accurata. Molti motociclisti puntano su polizze dal basso costo, ma che nei fatti non offrono molte garanzie e una copertura adeguata contro incidenti e imprevisti di varia natura.

In fase di scelta della polizza per una moto 125 non è bene farsi guidare solo dal fattore prezzo, in quanto sono numerose le variabili di cui tener conto. La prima cosa da sapere è che l’importo del premio può variare anche molto, in quanto dipende dal tipo di mezzo, dalla classe assicurativa del conducente, dal fatto che siano stati commessi precedenti incidenti, ecc. Nella stragrande maggioranza dei casi, una polizza abbastanza completa richiede un esborso annuale di circa 800 euro.

Bisogna inoltre segnalare che la polizza base potrà essere integrata con le garanzie extra che possano fare al proprio caso, come ad esempio quella per furto e incendio. Molto richiesta è anche l’assistenza stradale, per ricevere l’intervento gratuito di un carro attrezzi, nonché la tutela legale in caso di sinistri.

Esistono poi motociclisti che prediligono polizze soggette a sospensione, con le quali poter interrompere la copertura assicurativa nei periodi in cui il mezzo non viene usato, ad esempio nel corso della stagione invernale. Alcune compagnie concedono la possibilità di corrispondere il premio non in un’unica soluzione ma con rate mensili, aspetto molto interessante per coloro che non dispongono dei fondi necessari. In ogni caso il versamento frazionato del premio può comportare delle maggiorazioni dovute agli interessi, per questo è bene prestare massima attenzione.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la sottoscrizione della polizza per una moto 125 potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, soprattutto perché trovare la combinazione di convenienza e affidabilità perfetta per le proprie esigenze richiede tempo. La buona notizia è che si può stipulare l’assicurazione per una moto 125 anche online, tramite siti di comparazione come Facile.it, che consentono di ottenere un confronto approfondito di più polizze e proseguire all’acquisto direttamente da casa in pochi e semplici passaggi.

Questa soluzione garantisce non solo un buon risparmio, ma permette al contempo di comparare i vari prodotti delle compagnie, evitando così di compiere lunghe ricerche. Prima della sottoscrizione bisogna solo leggere con molta attenzione le clausole contrattuali, così da essere certi di acquistare una polizza moto davvero in linea con le specifiche esigenze del proprio caso. La polizze online per moto 125 hanno costi variabili che dipendono anche dall’aggiunta delle garanzie accessorie, dai servizi inclusi e dalla stessa società assicuratrice.