TCS: 1 ciclista su 2 non indossa il casco bici in Svizzera

La Svizzera sta assistendo a una crescente tendenza verso la mobilità a due ruote. Ogni anno, il numero di biciclette, e-bike, scooter elettrici e monopattini elettrici aumenta in modo esponenziale, secondo i dati del Touring Club Svizzero. Tuttavia, l’aumento della popolarità di questi mezzi di trasporto non cresce con l’utilizzo del casco bici. Una recente indagine del TCS attraverso 44 conteggi in diverse zone della Svizzera ha messo in luce una preoccupante percentuale di conducenti che trascurano l’uso del casco in bici e monopattino.

INDOSSARE IL CASCO: UNA QUESTIONE DI SICUREZZA

18 Sezioni del TCS hanno effettuato 44 conteggi in tutta la Svizzera nel corso della primavera 2023, in diversi orari della giornata e in vari luoghi. L’osservazione si è focalizzata in totale su 3123 mezzi tra:

biciclette ;

; e-bike (con limite di velocità a 25 o a 45 km/h),

(con limite di velocità a 25 o a 45 km/h), scooter elettrici con pedali (con limite di velocità a 25 km/h) o senza (20 km/h);

con pedali (con limite di velocità a 25 km/h) o senza (20 km/h); monopattini elettrici.

Sorprendentemente, nonostante la chiara vulnerabilità dei conducenti in caso di incidente, molti ancora scelgono di non indossare il casco. Il TCS ha rilevato che solo il 46% dei ciclisti su 2013 biciclette osservate indossava un casco. Ancora più allarmante è la bassa percentuale di utilizzo del casco tra i conducenti di monopattini elettrici, con solo il 14% di essi che sceglie di proteggersi alla guida. Anche se l’uso del casco è facoltativo per molte di queste categorie, il TCS insiste sulla sua indispensabilità. In questo test riportiamo i risultati dei caschi bici per bambini, per aiutarvi nella scelta.

MONOPATTINI ELETTRICI: % PIU’ BASSA DI USO DEL CASCO

Mentre la maggior parte dei veicoli a due ruote mostra una tendenza positiva verso l’utilizzo del casco, i monopattini elettrici rappresentano un’eccezione. Solo il 14% dei conducenti di monopattini osservati indossava un casco, a differenza delle e-bike (68%) e degli scooter elettrici (61%). Questa netta discrepanza evidenzia una mancanza di consapevolezza tra gli utenti di monopattini sulla cruciale importanza della sicurezza. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

DIFFERENZE REGIONALI NELL’USO DEL CASCO BICI IN SVIZZERA

I risultati dell’indagine del TCS rivelano anche significative differenze regionali sull’utilizzo del casco. Ad esempio:

Ticino , il 72% dei ciclisti indossa il casco;

, il dei ciclisti indossa il casco; Svizzera francese , 52% ;

, ; Svizzera tedesca, 43%.

Quest’ultima regione mostra anche il più basso rispetto per l’obbligo di casco sulle e-bike veloci, con un 12% di infrazioni. Tuttavia, quando si tratta di monopattini, il 25% degli svizzeri tedeschi indossa il casco, contro il 7% nella Svizzera francese e nessuno in Ticino. Queste statistiche regionali evidenziano la necessità di campagne di sensibilizzazione mirate e di rafforzare la consapevolezza dell’importanza del casco in tutto il paese.