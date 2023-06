Michelin è miglior Brand pneumatici moto in Germania: la classifica

Ogni motociclista o scooterista che sia, sa bene quanto sono importanti le gomme in ottimo stato e alla giusta pressione per la sicurezza di guida. Ciò che porta a scegliere una marca di pneumatici moto piuttosto che un’altra dipende da svariati fattori che vanno ben oltre i test indipendenti delle gomme moto. La rivista tedesca Motorrad ha lanciato un nuovo sondaggio tra i lettori in Germania e stilato la classifica dei migliori Brand di gomme moto 2023. Ecco i dati in dettaglio e chi si trova nella Top 10.

SCEGLIERE LE GOMME DELLA MOTO: QUALI SONO I FATTORI PRINCIPALI

La scelta delle gomme moto è molto differente dall’acquisto delle gomme auto, dove il fattore prezzo è più considerato di altri fattori. Quando bisogna cambiare pneumatici alle due ruote contano molto i consigli di altri motociclisti, le esperienze riportate sui gruppi Facebook e le sensazioni di guida che spesso sono il motivo principale che spinge a rimanere fedeli a una Marca di pneumatici. E’ anche vero che nel tempo le tecnologie utilizzate dai costruttori migliorano e non ci può fermare assolutamente alla Marca, se le generazioni di Modelli progrediscono negli anni. Quindi non è detto che un modello di moto sia sempre affine a un costruttore specifico. Il discorso poi si articola ulteriormente distinguendo gli ambiti di utilizzo per cui sono sviluppate specifiche gomme moto: touring, sport, sport touring, roadster, pista, enduro, trail, cross.

MICHELIN TORNA IN TESTA ALLA CLASSIFICA MIGLIORI BRAND PNEUMATICI MOTO

Questa premessa può essere utile per ricordare che ogni Marca e Modello di gomma andrebbe valutato in specifici ambiti, in cui è sviluppata per dare le prestazioni ottimali. Tuttavia è interessante vedere come secondo i motociclisti tedeschi l’opinione sui migliori pneumatici moto sia consolidata da anni. Come riporta PneusNews, la classifica 2023 vede nuovamente Michelin in testa per riprendersi il primo posto dopo 8 anni. In questo arco di tempo Metzeler è stato il Brand preferito dai motociclisti tedeschi. Complessivamente la Top 10 dei migliori Brand di gomme moto in Germania non è cambiata di molto, sebbene con una variazione più consistente dei sostenitori rispetto al sondaggio del 2019.

TOP 10 MIGLIORI BRAND PNEUMATICI MOTO 2023 SECONDO MOTORRAD

Il sondaggio “Best Brand” pneumatici moto 2023 di Motorrad parte dal valore delle gomme secondo i motocilisti tedeschi. Sono “uno dei più importanti componenti di una motocicletta”. “Ci danno piacere di guida, aderenza e buona maneggevolezza e ci proteggono in situazioni pericolose”, scrive Motorrad. Ricordatelo anche voi alla guida, piuttosto che impegnarvi a “chiudere” le gomme della moto. Ecco in dettaglio la Top 10 dei migliori brand di pneumatici moto e come è cambiata l’opinione dei motociclisti rispetto al 2019: