BMW F 900 GS: prezzo e caratteristiche del nuovo modello

Nei prossimi mesi, forse a inizio 2024, arriverà la nuova BMW F 900 GS, andando a potenziare, insieme a F 900 GS Adventure e F 800 GS, la gamma di enduro touring di fascia media di BMW Motorrad. Dalle prime anticipazioni, F 900 GS presenta molte innovazioni importanti: la gamma di utilizzo della moto è stata notevolmente ampliata grazie alle sue qualità in fuoristrada migliorate, abbinate a una drastica riduzione di peso (14 kg rispetto al modello precedente) che la rende un modello della Serie F particolarmente sportivo.

BMW F 900 GS: MOTORE DEL NUOVO MODELLO 2024

Nella nuova BMW F 900 GS l’avanzato motore a 2 cilindri in linea, introdotto nel 2018 con la F 850 GS, offre una maggiore dinamica di guida e il motivo principale è la maggiore cilindrata di 895 cc (in precedenza 853 cc). Il motore eroga 77 kW (105 CV), e oltre a un significativo aumento della potenza di picco di 10 CV è caratterizzato da una curva di coppia molto più piena, da una maggiore forza di trazione e da un’accelerazione più rapida. Disponibili, di serie, due modalità di guida (Rain e Road), il controllo dinamico della trazione DTC, l’ABS Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni. Con i Riding modes Pro, disponibili invece come optional, le qualità dinamiche della nuova F 900 GS possono essere sfruttate ancora più intensamente grazie a ulteriori modalità di guida, alla preselezione del riding mode, al controllo della coppia del freno motore e al Dynamic Brake Control DBC.

BMW F 900 GS: TELAIO E PESO

La nuova F 900 GS si basa su un telaio a ponte, realizzato con parti in lamiera d’acciaio sagomate e saldate tra loro, che integra il motore a 2 cilindri in linea come elemento portante. Il serbatoio del carburante in plastica da 14,5 litri della nuova BMW è uno sviluppo completamente nuovo che consente di risparmiare 4,5 kg di peso rispetto al serbatoio in acciaio del modello precedente. La F 900 GS presenta una sezione posteriore completamente ridisegnata che la rende ancora più dinamica e fa risparmiare circa 2,4 kg di peso. Altri 1,7 kg vengono risparmiati grazie al silenziatore posteriore di Akrapovič. La ruota anteriore è guidata da nuove forcelle telescopiche rovesciate Showa completamente regolabili.

BMW F 900 GS: CONNETTIVITÀ E DOTAZIONI

La F 900 GS model year 2024 è dotata di serie di un ampio display TFT da 6,5 pollici che garantisce varietà delle informazioni, qualità della presentazione e facilità d’uso. La moto è inoltre dotata, sempre di serie, di un supporto da 12 mm che consente di montare action cam o altri dispositivi. Per installare il BMW Motorrad Connected Ride Navigator o il BMW Motorrad Connected Ride Cradle, è necessaria l’opzione ‘preparazione alla navigazione’.

Rispetto al modello precedente, il faro a LED della nuova BMW F 900 GS offre un angolo di apertura degli anabbaglianti più ampio e quindi una migliore illuminazione direttamente davanti alla moto. Anche gli indicatori di direzione e le luci di controllo utilizzano la tecnologia LED.

BMW F 900 GS: PREZZO E USCITA

La nuova BMW F 900 GS sarà disponibile in versione base in Blackstorm metallizzato, in versione modello Passion in tinta unita Yellow Sao Paulo e in versione GS Trophy in tinta unita Lightwhite solid paint/Racing Blue metallizzato.

Il prezzo della BMW F 900 GS e la data d’uscita sono ancora in via di definizione.

BMW F 900 GS: RIASSUNTO DEI DATI TECNICI

Motore avanzato a 2 cilindri in linea con cilindrata aumentata a 895 cc (in precedenza 853 cc).

Potenza e coppia ancora più elevate con 77 kW (105 CV) a 8.500 giri/min e 93 Nm a 6.750 giri/min.

Elevato comfort di marcia grazie ai due alberi di bilanciamento controrotanti.

Due modalità di guida, Rain e Road, e ABS Pro e DTC di serie.

Modalità di guida Pro con due ulteriori modalità di guida, nonché Dynamic Brake Control (DBC) e controllo della coppia del freno motore come optional.

Telaio a ponte in acciaio.

Leva del cambio regolabile ottimizzata.

Ergonomia sofisticata e numerose alternative di sedile.

Pratica protezione dal vento e dalle intemperie.

Potenti unità di illuminazione a LED.

Ampio display TFT da 6,5 pollici, perfettamente leggibile, con una varietà di informazioni e una funzionalità senza pari.

Chiamata d’emergenza intelligente per un aiuto rapido in situazioni di emergenza come equipaggiamento opzionale.

Keyless Ride per attivare comodamente le funzioni di chiusura via radio come optional.

Ampia gamma di equipaggiamenti opzionali, accessori originali BMW Motorrad ed equipaggiamento per il pilota.

Highlights: