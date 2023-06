Kawasaki taglia i prezzi della gamma 650: tutte le promo di luglio

Kawasaki ha annunciato una significativa riduzione dei prezzi per tutti i modelli con motore da 650 cc. A partire dal 26 giugno, i prezzi di listino sono stati ridotti fino a un massimo di 300 €, rendendo l’acquisto di una Kawasaki ancora più conveniente con alcuni kit in omaggio. Ecco tutti i dettagli della promozione, con modelli e durata dell’offerta.

SUPERVALUTAZIONE USATO E SCONTO SUL PREZZO KAWASAKI Z650 A LUGLIO 2023

La prima informazione importante per chi era già in procinto di comprare una nuova moto Kawasaki è che riduzione di prezzo si aggiunge alle altre promozioni in corso che rendono ancora più allettante l’acquisto di una Kawasaki 650 cc. Ad esempio:

la Z650 beneficia anche di una “supervalutazione dell’usato” di 600 €, offerta valida fino al 31 luglio, che consente di acquistare questo modello a 6.690 €. Inoltre, la Z650 RS è disponibile con in omaggio un kit Heritage del valore di 505 €.

PROMOZIONE PREZZO LUGLIO 2023 KAWASAKI VERSYS 650

ll Versys 650 beneficia della riduzione di prezzo e di promozioni esclusive. Infatti, sarà possibile scegliere tra l’omaggio del kit Tourer del valore di 980 € o del kit Commuter del valore di 935 €, a seconda delle preferenze dei clienti. In questo modo il vantaggio cliente si traduce in un prezzo promozionale di circa 7490 euro, a cui aggiungere i costi di messa su strada e IPT per l’immatricolazione.

MERCATO DEI MOTORI A 2 E 3 CILINDRI STRATEGICO IN ITALIA

L’iniziativa Kawasaki è una grande opportunità per tutti gli appassionati del brand interessati alla guida del bicilindrico da 650 cc a un prezzo vantaggioso. La riduzione dei prezzi sui modelli con motore da 650 cc di Kawasaki è una mossa strategica dell’azienda, che intende aumentare la propria quota di mercato e attirare nuovi clienti con una politica di prezzi competitivi nel segmento dei motori a 2 e 3 cilindri, diventato chiave per il mercato moto in Italia.