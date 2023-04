Moto in Italia: il 35% ha tra 10 e 20 anni di vita

In Italia abbiamo il parco circolante auto più vecchio d’Europa ma anche le moto non se la passano tanto bene. Gli ultimi dati ACI sembrano lasciare pochi dubbi lamentando un’alta percentuale di veicoli con più di 10 anni di vita e classe di emissione fino a Euro 3, quindi molto inquinanti. Alla costante crescita di immatricolazioni di moto in Italia non sta infatti corrispondendo un’adeguata rottamazione di mezzi ormai datati (senza ovviamente considerare le moto storiche che sono tutta un’altra cosa).

MOTO IN ITALIA: SOLO IL 27,44% HA MENO DI 10 ANNI

In base ai dati ACI nel 2022 circolavano in Italia 7.302.597 motocicli (oltre 10 milioni contando pure i ciclomotori che però non sono registrati al PRA), con un incremento di 149.839 unità sull’anno prima. Dati alla mano, negli ultimi vent’anni è esplosa nel nostro Paese una vera e propria mania delle due ruote a motore se pensiamo che nel 2000 i motocicli immatricolati erano appena 3.375.782.

Da appassionati delle moto siamo estremamente felici di questo boom, tuttavia non è sempre oro ciò che luccica. Il numero di mezzi vecchi, e quando diciamo vecchi non intendiamo storici o d’epoca ma malandati, insicuri e inquinanti, supera di gran lunga la percentuale dei modelli di ultima o anche penultima generazione. Ecco qualche dato:

Su 7.302.597 motocicli circolanti in Italia nel 2022:

il 35,31% (2.578.567) ha tra 10 e 20 anni ;

(2.578.567) ha ; il 27,44% (2.004.853) ha tra 0 e 10 anni ;

(2.004.853) ha ; il 19,90% (1.453.265) ha più di 30 anni ;

(1.453.265) ha ; il 17,35% (1.258.846) ha tra 20 e 30 anni.

Significa che solo il 27,44% delle moto in Italia ha un’età accettabile (sempre al netto, ribadiamolo per l’ennesima volta, del motociclismo storico che riguarda solamente una nicchia).

La cosa peggiore è che il processo di invecchiamento delle moto circolanti aumenta anno dopo anno: ad esempio i mezzi di età compresa tra 15 e 20 anni sono passati da 1.295.846 nel 2021 a 1.348.063 nel 2022 e quelli tra 20 e 30 anni da 1.123.122 a 1.258.846, sempre in riferimento agli ultimi due anni.

MOTO VECCHIE = MOTO INQUINANTI

Non è solo un problema di sicurezza ma anche di inquinamento: poco meno di 1/3 del totale circolante (2.194.876) sono moto Euro 3, vale a dire mezzi immatricolati nel decennio 2006-2016. E questo è niente: infatti circolano ancora 1.871.614 motocicli Euro 0, 960.232 Euro 1 e 862.594 Euro 2. I più moderni Euro 4 ed Euro 5 sono rispettivamente 856.373 e 522.162, in netta minoranza. Andrebbe fatto di tutto per eliminare dalla circolazione quanto meno la ferraglia Euro 0, 1 e 2. A questo proposito gli attuali incentivi moto e scooter consentono di sostituire i vecchi mezzi fino a Euro 3 acquistando con lo sconto una moto nuova, ma i fondi sono rimasti solamente per moto e scooter elettrici.

IN QUALI REGIONI CI SONO PIÙ MOTO?

Chiudiamo riportando la classifica delle regioni italiane per numero di immatricolazioni moto nel 2022: