Piaggio presenta la nuova Vespa GTv: dotazioni e prezzo

La Vespa GTv fa il suo esordio in una veste completamente rivoluzionata, combinando richiami alle origini del mito con un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia e finiture sportive inedite. Non manca una ricca dotazione hi-tech e per la sicurezza di guida. Ecco i dettagli e il prezzo della nuova Vespa GTv 2023.

MOTORE 300 HPE NUOVA VESPA GTV

La nuova Vespa GTv è spinta dal grintoso monocilindrico 300 hpe (High Performance Engine), caratterizzato da una distribuzione a 4 valvole, raffreddamento a liquido e sistema di iniezione elettronica. Questo motore è accreditato di una potenza pari a 17,5 kW (23,8 CV), rendendolo il motore più performante mai montato su una Vespa.

DESIGN, TECNOLOGIA E CONNETTIVITÀ NELLA NUOVA VESPA GTV

La nuova Vespa GTv si evolve nel segno della sportività, incorporando le migliorie stilistiche introdotte nella nuova gamma GTS. I nuovi fari sono full LED, garantendo una visibilità ottimale. La strumentazione, che mantiene la forma elegante e circolare, diventa completamente digitale, consentendo di sfruttare le funzionalità offerte dal sistema di connettività Vespa MIA, disponibile come optional. Il look generale della Vespa GTv è caratterizzato dalle finiture in nero opaco che si estendono un po’ ovunque.

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONE VESPA GTV

La Vespa GTv presenta una serie di dettagli esclusivi che ne enfatizzano l’aspetto sportivo. Il cupolino di dimensioni ridotte e ispirato al mondo delle corse è caratterizzato da tre feritoie orizzontali e può essere personalizzato con una colorazione arancione disponibile come optional. La sella bicolore dal look racing monoposto è un altro elemento distintivo della Vespa GTv. La parte posteriore della sella è dotata di una cover rigida in tinta carrozzeria che richiama le carenature tipiche delle Vespa da competizione. Questa cover è rimovibile e la sella è omologata per due posti, offrendo un comfort ottimale sia per il pilota che per il passeggero.

DOTAZIONI HITECH, SISTEMI DI SICUREZZA E PREZZO VESPA GTV

Le dotazioni di serie e optional della Vespa Gtv includono le più recenti tecnologie per il comfort e la sicurezza di guida. Ad esempio:

sistema keyless , che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave nel blocchetto. Per avviare il motore è sufficiente premere la manopola sul retroscudo e portarla in posizione ON e poi azionare l’avviamento come per tutti gli scooter sul blocchetto destro dei comandi;

, che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave nel blocchetto. Per avviare il motore è sufficiente premere la manopola sul retroscudo e portarla in posizione ON e poi azionare l’avviamento come per tutti gli scooter sul blocchetto destro dei comandi; strumentazione LCD digitale che mostra le informazioni di viaggio, autonomia, stato di carica della batteria, chiamate, messaggi e musica se lo scooter è connesso allo smartphone tramite Vespa MIA;

digitale che mostra le informazioni di viaggio, autonomia, stato di carica della batteria, chiamate, messaggi e musica se lo scooter è connesso allo smartphone tramite Vespa MIA; la porta USB nel retroscudo di serie;

nel retroscudo di serie; il controllo della trazione elettronico ASR di serie, oltre al sistema antibloccaggio in frenata ABS obbligatorio dal 2016.

La nuova Vespa Gtv è disponibile nelle due colorazioni Beige Avvolgente Opaco e Nero Convinto, con grafica arancione a contrasto sul cupolino e sulle fiancate. Il prezzo della Vespa GTv è di 7.499 euro, franco concessionario, quindi saranno da aggiungere i costi di preparazione alla vendita e messa in strada, oltre poi a IPT e contributo PFU.