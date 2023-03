ETSC: obbligo ABS scooter sotto 125 cc e Patentino da 16 anni

L’ABS è diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2016 per tutti gli scooter di nuova omologazione con cilindrata da 125 cc in poi venduti in Europa. Una misura che secondo il Consiglio europeo per la sicurezza dei Trasporti (ETSC) va rafforzata includendo anche i ciclomotori, assieme ad altre misure per uniformare le regole sull’età minima per guidare uno scooter in Europa. L’ETSC chiede ai Paesi membri di intervenire fattivamente con regole più efficaci per contribuire a ridurre il numero di vittime da incidenti stradali sulle due ruote.

OBBLIGO ABS SU SCOOTER SOTTO I 125 CC

L’obbligo dell’ABS su tutti i ciclomotori e gli scooter anche sotto i 125 cc di cilindrata è la principale richiesta dell’ETSC all’Unione europea. Nell’ultimo rapporto sulla sicurezza motociclistica, il Consiglio riporta i dati degli incidenti avvenuti nell’UE:

891 morti nel 2021 mentre guidavano una moto o uno scooter (circa il 90% uomini).

mentre guidavano una moto o uno scooter (circa il 90% uomini). Un numero diminuito del 25% rispetto a 10 anni prima, ma a un ritmo più lento rispetto alle altre vittime della strada che sono diminuite di un terzo.

“Ci sono diverse misure intelligenti e dirette che possono essere prese per ridurre il numero inaccettabile di morti ogni anno. Alcune sono ovvie, come non permettere ai ragazzi di 14 anni di guidare una moto. Altre richiedono un po’ di innovazione, come garantire che i motociclisti possano essere sanzionati per il superamento del limite di velocità come qualsiasi altro utente della strada”, è il commento di Jenny Carson, responsabile del programma Road Safety Performance Index dell’ETSC. “Dobbiamo anche prestare molta attenzione ai nuovi trend, come il numero di giovani, per lo più uomini, che consegnano cibo in moto e lavorano sotto pressione su veicoli con scarsa manutenzione, mentre sono distratti da strumenti basati su app”. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

ETSC: PATENTE AM PER SCOOTER A 16 ANNI E PROVE OBBLIGATORIE

L’ETSC ritiene che la guida di un ciclomotore già a partire da 14 anni, come avviene in Italia ottenendo la patente AM, sia rischiosa. “L’età minima consigliata per guidare un motorino nell’UE è ora di 16 anni ma, in diversi paesi, è ancora possibile guidare all’età di 14 anni, senza superare una prova pratica”. L’ETSC chiede quindi a tutti i Paesi membri dell’UE di rendere obbligatorio un test pratico e normare l’età minima raccomandata di 16 anni o superiore.

PROPOSTE ETSC PER RIDURRE I MORTI IN MOTO E SCOOTER IN EUROPA

Ci sono anche altre raccomandazioni che l’ETSC propone per ridurre il numero di vittime sulle due ruote, ad esempio: