Scooter sharing a Roma 2025: costi e come funziona

Dopo aver presentato l’offerta di scooter in noleggio condiviso disponibile a Milano, vediamo quali sono i costi e come funziona nel 2025 lo scooter sharing a Roma. Così come nel capoluogo piemontese, anche nella capitale lo scooter sharing a flusso libero sta andando piuttosto bene, sebbene gli anni scorsi abbia dovuto subire la dolorosa dipartita dell’operatore Acciona prima e di Zig Zag poi. Del resto Roma è una metropoli che a causa del traffico, delle numerose zone a traffico limitato e della conformazione delle strade, specie nell’area del centro storico, si presta molto bene alla circolazione in scooter, meglio ancora se elettrici.

SCOOTER SHARING A ROMA: COOLTRA

A Roma gli scooter elettrici di Cooltra sono più di 1.000 e utilizzano il modello Askoll eS2 (50 cc). Per noleggiarli, una volta effettuata la registrazione gratuita, basta aprire l’app, scegliere un veicolo tra quelli disponibili sulla mappa, prenotarlo e salire in sella. L’accesso al servizio è limitato agli utenti maggiorenni e con almeno la patente AM. Il costo è di 0,26 euro al minuto, in alternativa si possono scegliere diversi pacchetti che alla lunga fanno risparmiare. Ad esempio col pacchetto Sustainable da 60 euro, è vero che si pagano 0,27 euro al minuto, ma in aggiunta si ricevono 25 euro gratis, il che equivale a un 42% di credito extra. In questo periodo, inoltre, chi si registra al servizio riceve un bonus d’ingresso di 5 euro con codice WEB5. Sito web.

Area di ritiro e di parcheggio scooter sharing Cooltra a Roma:

SCOOTER SHARING ROMA: TARIFFE COOLTRA

Noleggio occasionale

0,26 € al minuto;

0,28 € al minuto con Assicurazione Plus.

La tariffa di sblocco è di 1 €. La tariffa base è soggetta a una franchigia di 900 euro, la tariffa Assicurazione Plus è soggetta a una franchigia di 99 euro. Il prezzo della pausa è di 0,15 €/min (base) e 0,16 €/min (Assicurazione Plus).

Pack di credito: più pre-paghi il tuo credito e più ne ricevi

Pacchetto Charger: 15,00 € + 3,00 € gratis (0,32 € al minuto, 20% di credito extra);

Pacchetto Eco: 305,00 € + 8,00 € gratis (0,30 € al minuto, 27% di credito extra);

Pacchetto Sustainable: 60,00 € + 25,00 € gratis (0,27 € al minuto, 42% di credito extra);

Pacchetto Earth Lover: 120,00 € + 55,00 € gratis (0,26 € al minuto, 45% di credito extra).

Pass noleggi illimitati: puoi utilizzare qualsiasi scooter per un periodo continuato

Pass 8 ore: 29 €;

Pass 24 ore: 39 €;

Pass 48 ore: 49 €.

SISTEMI DI SICUREZZA SCOOTER SHARING ROMA

Tutti i veicoli Cooltra usati per lo scooter sharing a Roma sono dotati di AVAS (sistema di allarme acustico per veicoli) e di due caschi omologati su ogni scooter, disponibili in due diverse misure (L e M). Gli scooter elettrici Cooltra dispongono inoltre di un sensore sul cavalletto centrale che indica se il cavalletto è completamente abbassato o meno. Questo sensore è anche responsabile dell’attivazione e della disattivazione dell’opzione di avvio del motore.

Il modello di scooter condiviso di Cooltra, l’Askoll eS2, è anche l’unico nel settore ad avere un diametro delle ruote di 16 pollici, il più grande sul mercato. Offrire un cerchio con un diametro più lungo dal 33% al 60% fa una grande differenza permettendo agli utenti di beneficiare di una maggiore stabilità e di una migliore gestione.