Lucca come Parigi: vietati i monopattini a noleggio

Nel suo piccolo Lucca si allinea a Parigi e, come ha fatto la capitale francese tramite referendum, sceglie di mettere al bando i monopattini elettrici a noleggio libero, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Stop anche ai trenini elettrici, viceversa saranno ammessi i risciò e supportati e promossi servizi di noleggio biciclette in condivisione.

LUCCA COME PARIGI: NUOVE LINEE GUIDA PER LA MOBILITÀ

Queste decisioni fanno parte delle linee guida decise dall’amministrazione comunale lucchese, nell’ambito di un nuovo percorso volto a individuare e adottare specifici regolamenti per garantire, come detto, la sicurezza di residenti e turisti. La prima stesura del provvedimento ha coinvolto la Polizia municipale e gli uffici traffico, mobilità e attività produttive del Comune di Lucca, mentre adesso il piano prevede ulteriori confronti con gli operatori economici, prendendo a modello le esperienze già maturate in altre città italiane simili a Lucca.

LUCCA VIETA I MONOPATTINI A NOLEGGIO MA CON UN’ECCEZIONE

Per quanto riguarda nello specifico i monopattini elettrici, l’amministrazione comunale ha stabilito di vietare il libero noleggio dei monopattini in centro storico e periferia, secondo il modello che prevede punti di prelievo e rilascio sparsi in varie zone della città (modalità free floating). C’è però un’eccezione: è stato infatti ritenuto ammissibile, attraverso un provvedimento del Comune che ne disciplini modalità e quantità, il noleggio di monopattini elettrici all’interno di esercizi commerciali in sede fissa. Si tratta, tutto sommato, di una buona soluzione di compromesso: non si vieta del tutto il noleggio ma, con l’obbligo di prelievo e restituzione in una sede fissa, si evita il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei monopattini che deturpa molti centri storici (oltre a causare potenziali pericoli per alcune categorie di utenti, come per esempio i disabili).

LUCCA: STOP AI TRENINI LETTRICI, SÌ A RISCIÒ E BICI FREE FLOATING

Come anticipato, Lucca ha scelto di bocciare anche i trenini elettrici (erano già giunte diverse proposte da vari operatori per gestire il servizio intorno alle Mura), mentre i risciò possono restare ma il Comune prevede di limitare le strade e le piazze percorribili e di predisporre una segnaletica più adeguata. L’amministrazione guidata dal sindaco Pardini intende comunque perseguire l’obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile, e per compensare le rigide limitazioni ai monopattini elettrici verranno aumentati i servizi di noleggio biciclette in modalità free floating, ovvero senza la necessità di stazioni di prelievo fisse. L’assessore alla mobilità del Comune di Lucca, Remo Santini, ha spiegato che le decisioni prese dall’amministrazione tengono conto della conformazione della città e della tipologia di turismo che la caratterizza, allo scopo di tutelarne la fruibilità e le sue bellezze.