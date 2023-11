ABS Moto: il 40% dei modelli venduti negli USA non ce l’ha

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) e l’Highway Loss Data Institute (HLDI) fanno nuovamente appello ai legislatori americani per rendere l’ABS moto obbligatorio. Dopo 10 anni dal loro primo intervento il sistema antibloccaggio in frenata è stato introdotto come standard in molte parti del mondo. Mentre negli USA l’ABS è ancor poco diffuso e sulle moto nuove è disponibile solo grazie alla volontà dei Costruttori.

RITARDO AMERICANO: MANCA L’OBBLIGO PER ABS MOTO

I 27 stati membri dell’Unione Europea, Regno Unito, Brasile, Giappone, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda e tutta l’India che hanno già adottato l’obbligo dell’ABS Moto. Negli Stati Uniti invece il ​​sistema non è ancora obbligatorio. Questo ritardo potrebbe avere conseguenze gravi, considerando che il 30-40% delle nuove moto americane continua a essere prive del sistema di sicurezza attiva. “Gli Stati Uniti dovrebbero assumere una posizione di leadership quando si tratta di norme di sicurezza”, ha affermato il presidente dell’IIHS-HLDI David Harkey. “L’NHTSA (l’agenzia governativa USA per la sicurezza dei trasporti, ndr) dovrebbe agire rapidamente per adottare le migliori pratiche quando il resto del mondo si muove più velocemente”.

IL 59% DELLE MOTO USA HA L’ABS SOLO GRAZIE AI COSTRUTTORI

I produttori di moto negli USA hanno volontariamente aumentato la percentuale di moto dotate di ABS di serie dal 20% nel 2013 al 59% nel 2023. IIHS e HLDI hanno presentato una seconda petizione alle autorità federali per rendere obbligatorio l’ABS sulle moto, evidenziando la necessità di un intervento normativo urgente. La petizione, presentata inizialmente dieci anni fa, dimostra il ritmo lento con cui gli Stati Uniti stanno affrontando questa cruciale questione sulla sicurezza dei motociclisti.

Uno studio dell’IIHS ha evidenziato che le moto dotate di ABS sono collegate a un tasso di incidenti mortali inferiore al 22% rispetto ai modelli privi del sistema (sono 6.084 i motociclisti morti nel 2021, dato più recente noto). La ricerca di HLDI conferma ulteriormente questi risultati, dimostrando che le moto con ABS hanno un tasso di richieste di risarcimento inferiore al 21-24%.

PERCHÉ NEGLI USA NON VOGLIONO L’ABS SULLE MOTO?

Una possibile preoccupazione che riportano IIHS e HLD è che l’ABS possa peggiorare la manovrabilità su ghiaia e altre superfici sdrucciolevoli. Un problema che, secondo i due enti, può essere affrontato nella fase normativa della regolamentazione. “Potrebbe essere consentito o richiesto un interruttore di spegnimento in modo che i motociclisti possano disattivare l’ABS durante la guida su superfici sconnesse, ad esempio. Potrebbe anche essere necessaria una spia per ricordare ai ciclisti di riattivare l’ABS quando si rientra su una strada asfaltata”.

In realtà molti produttori di moto, hanno già previsto la possibilità di scegliere setup di intervento dei sistemi elettronici ed erogazione della potenza in funzione del fondo stradale, sconnesso, bagnato o pista.