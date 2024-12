Offerte moto e scooter: le promozioni di dicembre 2024

Chi vuole regalare, o meglio ancora, regalarsi una ‘due ruote’ a Natale, deve guardare le offerte per l’acquisto di moto e scooter a dicembre 2024 per approfittare di sconti e agevolazioni. Non è un caso che le principali case motociclistiche propongano proprio questo mese numerosissime promozioni per clienti vecchi e nuovi: le offerte possono riguardare i nuovi modelli in vendita oppure l’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Sono inoltre disponibili, per l’ultimo mese, gli incentivi statali per le moto, sebbene limitati ai soli veicoli elettrici.

OFFERTE APRILIA DICEMBRE 2024

Fino al 31 dicembre 2024 la promozione Add “Go fast” to your Wish List di Aprilia consente di ottenere sconti e agevolazioni:

gamma V4 con vantaggi fino a 3.000 euro;

con vantaggi fino a 3.000 euro; Aprilia Tuareg 660 con 1.000 euro di vantaggi e prezzo da 6.000 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 1.000 euro di vantaggi e prezzo da 6.000 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia Tuono 660 con 750 euro di vantaggi e prezzo da 5.300 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 750 euro di vantaggi e prezzo da 5.300 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia RS 660 con 500 euro di vantaggi e prezzo da 5.850 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 500 euro di vantaggi e prezzo da 5.850 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia 125 cc con 300 euro di vantaggi e tasso zero (dal 14 dicembre 2024 i 125 si possono usare anche in autostrada e sulle tangenziali);

con 300 euro di vantaggi e tasso zero (dal 14 dicembre 2024 i 125 si possono usare anche in autostrada e sulle tangenziali); Aprilia RS 457 a partire da 3.600 euro con finanziamento Dreamride Gold;

a partire da 3.600 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia SR GT con 400 euro di vantaggi, finanziamento agevolato (anticipo zero e tasso zero);

con 400 euro di vantaggi, finanziamento agevolato (anticipo zero e tasso zero); Aprilia SXR da 2.199 euro, con anticipo zero e tasso zero.

I vantaggi possono prevedere uno sconto sull’acquisto di accessori, un abbuono delle spese di immatricolazione, l’assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo o un contributo sul prezzo consigliato del veicolo, anche in combinazione tra loro.

OFFERTE BMW MOTORRAD DICEMBRE 2024

Con l’offerta Fall in Love di BMW Motorrad che scade il 31 dicembre 2024, acquistando un modello a scelta tra C 400 GT, C 400 X, CE 04 e CE 02, si riceve un buono sconto di 1.300 euro, spendibile contestualmente all’acquisto del veicolo.

Con Service Season di BMW Motorrad, fino al 31 dicembre 2024 controlli gratuiti, pneumatici per moto o scooter a condizioni incredibilmente vantaggiose, 25% di sconto su ricambi e accessori post-montabili (escluso cambio olio). I possessori di una moto BMW con anzianità fino a 10 anni possono inoltre approfittare del pacchetto di manutenzione Oil Inclusive 3 anni / 30.000 km a un prezzo vantaggioso che comprende:

cambio dell’olio motore

sostituzione del filtro dell’olio

smaltimento ecologico dell’olio esausto e dei componenti

costi di manodopera dell’intervento

validità di 3 anni (con 1 tagliando ogni 12 mesi) oppure ogni 10.000 km.

Attivando un pacchetto di manutenzione si riceve in omaggio il detergente per casco e visiera BMW Motorrad Care.

Chi acquista invece una nuova S 1000 RR entro il 31/12/2024 riceve un buono sconto di 1.500 euro, spendibile contestualmente all’acquisto del veicolo e utilizzabile per acquistare accessori moto, abbigliamento BMW Motorrad o per ridurre il prezzo di acquisto del modello.

OFFERTE DUCATI DICEMBRE 2024

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO DICEMBRE 2024

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese:

formula Easy Honda : possibilità di acquistare una nuova moto Hornet 500 , NX500 o CBR500R a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,50%, TAEG 14,41%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con Hornet 750, Transalp o CBR650R , continuando a pagare la stessa rata (TAN fisso 7,46%, TAEG 8,29%);

: possibilità di acquistare una nuova moto , o a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,50%, TAEG 14,41%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con , continuando a pagare la stessa rata (TAN fisso 7,46%, TAEG 8,29%); ADV 350 e Forza 350 proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%);

e proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%); SH125i Vetro o 150i Vetro proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese; Forza 750 proposto fino al 31/12/2024 Smart Top Box compreso nel prezzo;

proposto fino al 31/12/2024 Smart Top Box compreso nel prezzo; SH350i proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese;

proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese;

o proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese; PCX 125 proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH Mode 125 proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); infine fino al 31 dicembre 2024 guida subito la tua nuova Honda in 36 rate da 49 euro al mese con anticipo (TAN 7,61%, TAEG max 10,46%). Offerta valida su CL500, NX500, CB500 Hornet, CBR500R, Transalp e CB750 Hornet.

OFFERTE KAWASAKI DICEMBRE 2024

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki per l’inverno 2024:

Ninja 1100 SX con finanziamento dedicato con metà moto a interessi zero (prima fase TAN fisso 9,95%, TAEG 12,47% e seconda fase TAN fisso 0,00%, TAEG 1,53%);

con finanziamento dedicato con metà moto a interessi zero (prima fase TAN fisso 9,95%, TAEG 12,47% e seconda fase TAN fisso 0,00%, TAEG 1,53%); Eliminator 500 a partire da 5.990 euro, invece di 6.490, fino al 31/12/2024;

a partire da 5.990 euro, invece di 6.490, fino al 31/12/2024; Z650 a partire da 6.790 euro, invece di 7.290, fino al 31/12/2024;

a partire da 6.790 euro, invece di 7.290, fino al 31/12/2024; Versys 650 : prezzo promo a 7.640 euro , invece di 8.690, fino al 31/12/2024;

: prezzo promo a , invece di 8.690, fino al 31/12/2024; se acquisti Z500 , Ninja 500 , Ninja ZX-4RR o Ninja ZX-4R , Kawasaki regala 500 euro di abbigliamento oppure sconta lo stesso importo sul prezzo della moto;

, , o , Kawasaki regala 500 euro di abbigliamento oppure sconta lo stesso importo sul prezzo della moto; Z650 RS in vendita fino al 31/12/2024 al prezzo promozionale di 7.490 euro , con uno sconto di 800 euro;

in vendita fino al 31/12/2024 al prezzo promozionale di , con uno sconto di 800 euro; Versys 1000 viene offerta con il Kit Tourer in omaggio. Il Kit Tourer, del valore commerciale di 900 euro , è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne;

viene offerta con il in omaggio. Il Kit Tourer, del valore commerciale di , è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne; Z900 in vendita fino al 31/12/2024 al prezzo promozionale a partire da 8.990 euro , con un super sconto di 1.300 euro;

in vendita fino al 31/12/2024 al prezzo promozionale a partire da , con un super sconto di 1.300 euro; Ninja 1000SX offerta con in omaggio il Kit Tourer del valore commerciale di 1.400 euro . Il Kit Tourer comprende: valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldate, presa 12 V, supporto universale per smartphone;

offerta con in omaggio il del valore commerciale di . Il Kit Tourer comprende: valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldate, presa 12 V, supporto universale per smartphone; fino al 31/12/2024 tutta la gamma Off Road (KX250, KX250X, KX300X, KX450, KX450X e KX140R) in offerta speciale con prezzo di listino scontato fino a 3.000 euro;

(KX250, KX250X, KX300X, KX450, KX450X e KX140R) in offerta speciale con prezzo di listino scontato fino a 3.000 euro; grazie all’Ecobonus statale, Ninja 7 Hybrid , Z7 Hybrid e tutta la gamma elettrica a un prezzo imperdibile con o senza rottamazione.

, e tutta la a un prezzo imperdibile con o senza rottamazione. fino a esaurimento scorte continua la promozione Hello Spring presso i concessionari ufficiali aderenti. La promozione abbassa i prezzi di listino di Z400 MY 2023 e precedenti (€ 5.090), Z650RS Metallic Spark Black MY 2023 e precedenti (€ 6.890), Z650RS Candy Emerald Green MY 2023 e precedenti (€ 6.990), Z650 Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray MY 2023 e precedenti (€ 6.690), Ninja 400 MY 2023 e precedenti (€ 5.790,00), Versys 650 MY 2023 e precedenti (€ 8.290), Z900 70kw Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray MY 2023 e precedenti (€ 8.490), Ninja 1000SX Metallic Matte Sovereign Red/Metallic Diablo Black MY 2023 e precedenti (€ 13.890). Spese di immatricolazione e di messa in strada escluse.

OFFERTE KTM DICEMBRE 2024

Dal 10 settembre 2024 e fino a esaurimento scorte chi acquista un modello KTM ottiene un vantaggio pari al valore dell’IVA grazie alla promozione Tax Free. La promozione è dedicata a una selezione di modelli M.Y. 2023 e M.Y. 2024. Si noti che l’IVA viene comunque pagata, ma il prezzo di acquisto viene ridotto dell’importo equivalente dell’IVA.

Inoltre fino al 31 dicembre 2024 è valida la promozione KTM Power Shopping con sconti fino al 50% su una selezione di articoli tra abbigliamento e accessori.

OFFERTE KYMKO DICEMBRE 2024

Salvo esaurimento scorte, Kymco estende fino al 10 gennaio 2025 la promozione Rottama e Rinnova riservata a una selezione Full Extended di modelli:

AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro;

Xciting S 400i TCS da 7.290 a 6.790 euro;

Xciting VS 400i da 7.390 a 6.990 euro;

Downtown 350i TCS: da 5.790 a 5.190 euro;

DTX 360 125i: da 4.990 a 4.390 euro;

DTX 360 350i: da 5.990 a 5.390 euro;

DTX 360 300i: da 5.390 a 4.890 euro;

KRV 200: da 4.890 a 4.590 euro;

Dink 125 da 3.590 a 3.390 euro;

Dink 150 da 4.190 a 3.990 euro;

Dink 125 R (tunnel) da 3.590 a 3.390 euro;

Dink 150 R (tunnel) da 4.190 a 3.990 euro;

X-Town 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

X-Town City 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

Agility 350i (senza Noodoe) da 5.890 a 5.290 euro;

Agility 300i (con Noodoe) da 5.390 a 4.990 euro;

Agility 300i (senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro;

Agility S 200 da 3.190 a 2.990 euro;

Agility 200 Plus R16 da 2.890 a 2.690 euro;

People One 125 da 2.790 a 2.490 euro;

People S 125 CBS da 3.290 a 2.790 euro;

People S 125 ABS da 3.290 a 2.990 euro;

People S 200 da 3.790 a 2.990 euro.

Kymco ripropone inoltre Partita Iva, l’offerta perfetta per impieghi specifici come il noleggio, le flotte e le autoscuole. Fino al 31 dicembre 2024 sono disponibili in promozione Agility Carry 125 E5 con 300 euro di sconto e Agility 125 R16 Plus con uno sconto di 200 euro. L’iniziativa è riservata esclusivamente a società o ditte individuali per lo svolgimento della propria attività e nell’offerta di servizi.

OFFERTE MOTO GUZZI DICEMBRE 2024

Per tutto il mese di dicembre 2024 con l’offerta Add “Go everywhere” to your Wish List Moto Guzzi applica promozioni su V7 (1.000 euro di vantaggi e finanziamento Dreamride Gold), V9 (750 euro di vantaggi e finanziamento Dreamride Gold), V100 Mandello (1.500 euro di vantaggi e finanziamento Dreamride Gold), V85 E+ (con valigie laterali Urban incluse e finanziamento Dreamride Gold) e Stelvio (con valigie laterali incluse e finanziamento Dreamride Gold).

OFFERTE PIAGGIO DICEMBRE 2024

Fino al 31 dicembre 2024 la promozione Light up your Wishes di Piaggio consente di ottenere sconti e agevolazioni. Nello specifico:

Beverly a partire da 4.899 euro con anticipo zero e tasso zero;

Medley con immatricolazione, bauletto, parabrezza, anticipo zero e tasso zero;

Liberty over 50cc a partire da 2.599 euro con anticipo zero e tasso zero;

Liberty 50cc a partire da 2.199 euro con anticipo zero e tasso zero;

Gamma MP3 Euro 5 con vantaggi fino a 1.200 euro;

Piazzo Zip a partire da 1.799 euro;

Piaggio 1 a partire da 1.949 euro grazie agli incentivi statali.

OFFERTE SUZUKI MOTO DICEMBRE 2024

Disponibili tante offerte su diversi modelli Suzuki:

con la promozione Suzuki Rideplus chi acquista una V-Strom 1050SE o una GSX-S1000 riceve subito un bonus di 1.000 euro da spendere in accessori, abbigliamento moto, manutenzione o supervalutazione dell’usato. Se l’acquisto riguarda una V-Strom 1050DE o una GSX-S1000GT il bonus è di 1.500 euro. Promozioni valide fino al 31/12/2024;

chi acquista una V-Strom 1050SE o una GSX-S1000 riceve subito un bonus di 1.000 euro da spendere in accessori, abbigliamento moto, manutenzione o supervalutazione dell’usato. Se l’acquisto riguarda una V-Strom 1050DE o una GSX-S1000GT il bonus è di 1.500 euro. Promozioni valide fino al 31/12/2024; GSX-8S acquistata in una concessionaria ufficiale Suzuki gode della supervalutazione di 1.000 euro dell’usato e di 4 anni di garanzia inclusi nel prezzo. Fino al 31 dicembre 2024.

acquistata in una concessionaria ufficiale Suzuki gode della supervalutazione di 1.000 euro dell’usato e di 4 anni di garanzia inclusi nel prezzo. Fino al 31 dicembre 2024. gamma V-Strom 650 in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 31/12/2024;

in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 31/12/2024; infine grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U, valida fino al 31/12/2024, Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli con cilindrata superiore a 300 cc.

OFFERTE VESPA DICEMBRE 2024

A dicembre 2024 ci sono le promozioni invernali Vespa che prevedono GTS Euro 5 con 500 euro di vantaggi e rate da 129 euro al mese, Primavera Euro 5+ e Sprint Euro 5+ chiavi in mano con rate da 89 euro al mese e gamma elettrica a partire da 3.494 euro grazie all’Ecobonus statale.

OFFERTE YAMAHA DICEMBRE 2024

A dicembre 2024 offerte Yamaha come se piovesse:

Ténéré 700 con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025; Gamma 700cc con 1.000 euro di vantaggi, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

con 1.000 euro di vantaggi, tasso agevolato e prima rata nel 2025; Tracer 9 , Tracer 9 GT e Tracer 9 GT+ con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

, e con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025; XSR900 con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025; MT-10 e MT-10 SP con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

e con 1.500 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025; MT-03 con 1.000 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025;

con 1.000 euro di vantaggi in supervalutazione dell’usato o accessori originali, tasso agevolato e prima rata nel 2025; YZ250F con 1.500 euro di sconto;

con 1.500 euro di sconto; MT-125, XSR125 e R 125 con 400 euro di vantaggi, tasso agevolato, prima rata nel 2025 e casco Airoh in regalo.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti i modelli Yamaha citati.

Trovi maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a dicembre 2024 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.