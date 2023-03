Lo scooter sharing è arrivato anche a Bari. Dallo scorso 6 febbraio 2023 i cittadini baresi, ma anche turisti, studenti e lavoratori fuori sede, possono usufruire dei primi 55 scooter in condivisione, esclusivamente elettrici, con un’offerta che a pieno regime allineerà il capoluogo pugliese ad altre città italiane come Roma e Milano. Vediamo come funziona il nuovo servizio di noleggio condiviso a Bari.

SCOOTER SHARING A BARI: COME FUNZIONA

Il servizio di scooter sharing a Bari, gestito da Pikyrent, prevede una modalità a flusso libero utilizzando gli stalli adibiti alla sosta per le moto già esistenti in città. Il noleggio può essere effettuato esclusivamente da utenti di almeno 18 anni di età e in possesso di patente di categoria AM o superiore, usando l’app gratuita disponibile su Google store e Apple store. Una volta attivato il servizio, il bauletto del mezzo si apre automaticamente permettendo di prelevare i caschi di protezione che devono ovviamente essere indossati durante la guida.

Per avviare lo scooter è necessario attendere la scritta Ready sul cruscotto. Terminata la corsa e raggiunta la destinazione, occorre parcheggiare in maniera adeguata il mezzo, cessare il noleggio tramite app, riposizionare i caschi nel bauletto (che si apre automaticamente sempre tramite app) riconnettere i connettori dei cavi di controllo e poi attendere qualche secondo che l’app effettui il controllo finale, ovvero che i caschi siano presenti e che il bauletto sia chiuso.

Gli scooter del servizio di noleggio in condivisione a Bari sono dotati di segnalatore acustico, frecce direzionali e luci di emergenza. Come per tutti i veicoli elettrici, la ripresa da fermo è molto rapida e, quindi, è opportuno usare l’acceleratore con parsimonia. Non bisogna mai accelerare prima che il noleggio sia avviato e lo scooter correttamente acceso. Importante: alla guida è possibile utilizzare il casco personale, se omologato al mezzo. Tuttavia la procedura di avvio e chiusura noleggio e quella di avvio e sosta prevedono a prescindere l’apertura del bauletto. Qui ulteriori informazioni su come funziona lo scooter sharing a Bari.

SCOOTER SHARING BARI: MAPPA DELL’AREA OPERATIVA

La mappa che si vede in basso (cliccabile per visualizzarla più grande) mostra l’area dove il servizio è operativo (area operativa), evidenziata da una zona di colore blu. Solo nell’area operativa è possibile guidare e parcheggiare lo scooter. Al di fuori dell’area evidenziata non è dunque possibile iniziare e terminare il noleggio ed effettuare soste o parcheggiare senza incorrere in penali.

All’interno dell’area operativa si può parcheggiare gratuitamente:

in tutte le aree dove la sosta libera è consentita;

nei parcheggi delimitati da strisce bianche;

nei parcheggi delimitati da strisce blu.

TARIFFE SCOOTER SHARING A BARI

Il costo del noleggio di uno scooter Pikyrent a Bari varia in base al tempo di utilizzo. È previsto un costo di sblocco e un costo di prenotazione (nel caso si voglia riservare un veicolo che resta però a disposizione per massimo 20 minuti. Il numero delle soste è illimitato e durante ogni sosta, che non può superare i 30 minuti, viene applicata una tariffa scontata. Ecco le tariffe dello scooter sharing a Bari:

tariffa al minuto: 0,29 euro ;

; tariffa di sblocco: 1,00 euro ;

; tariffa di prenotazione: 0,19 euro ;

; tariffa ridotta per sosta: 0,22 euro.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, al momento dell’iscrizione al servizio viene richiesto di scegliere e inserire nell’app un metodo di pagamento tra:

carta di credito o debito (Visa, Mastercard, American Express, UnionPay);

(Visa, Mastercard, American Express, UnionPay); carta di credito prepagata (Visa, Mastercard, American Express, UnionPay).

Con questi metodi di pagamento si può ricaricare il portafoglio sull’app e pagare il noleggio. L’app provvede in automatico alla prima ricarica di 10 euro. È necessario avere un saldo di almeno 3,00 euro per iniziare il noleggio degli scooter.