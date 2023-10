Scooter sharing a Roma 2023: costi e come funziona

Dopo aver presentato l’offerta di scooter in noleggio condiviso disponibile a Milano, vediamo quali sono i costi e come funziona lo scooter sharing a Roma. Così come nel capoluogo lombardo, anche nella capitale lo scooter sharing a flusso libero sta andando piuttosto bene, sebbene di recente abbia dovuto subire la dolorosa dipartita dell’operatore Acciona. Del resto Roma è una metropoli che a causa del traffico, delle numerose zone a traffico limitato e della conformazione delle strade, specie nell’area del centro storico, si presta molto bene alla circolazione in scooter, meglio ancora se elettrici.

Aggiornamento del 30 ottobre 2023 con i prezzi aggiornati del servizio di scooter sharing a Roma.

SCOOTER SHARING A ROMA: COOLTRA

A Roma gli scooter elettrici di Cooltra sono più di 1.000 e utilizzano il modello Askoll eS2. Per noleggiarli, una volta effettuata la registrazione gratuita, basta aprire l’app, scegliere un veicolo tra quelli disponibili sulla mappa, prenotarlo e salire in sella. L’accesso al servizio è limitato agli utenti maggiorenni e con almeno la patente AM. Il costo è di 0,26 euro al minuto, in alternativa si possono scegliere diversi pacchetti che alla lunga fanno risparmiare. Ad esempio col pacchetto Sustainable da 60 euro, è vero che si pagano 0,27 euro al minuto, ma in aggiunta si ricevono 25 euro gratis, il che equivale a uno sconto del 29%. In questo periodo, inoltre, chi si registra al servizio riceve un bonus d’ingresso di 5 euro. Sito web.

Area di ritiro e di parcheggio scooter sharing Cooltra a Roma:

SCOOTER SHARING A ROMA: ZIG ZAG

Un altro operatore di scooter sharing a Roma è Zig Zag, con la sua flotta composta da circa 500 ciclomotori elettrici Super Soco Cux 50cc. Per poter noleggiare uno scooter bisogna avere almeno 18 anni, possedere una patente di guida valida e una carta di credito. La localizzazione dello scooter tramite app è molto intuitiva. Ecco i costi: 0,34 euro al minuto oppure tariffa giornaliera a 29 euro. Gli Smart Packs sono ancora più convenienti: acquistando quello da 400 minuti si scalano appena 0,22 euro al minuto. Previsto un Welcome Bonus di 5 euro. Recentemente Zig Zag ha unito le forze con GO Sharing e gli scooter della flotta sono adesso riconoscibili dal co-branding giallo e verde. Sito web.

Area di ritiro e di parcheggio scooter sharing Zig Zag a Roma:

USARE LO SCOOTER SHARING A ROMA CON TELEPASS

Il servizio scooter sharing di Telepass, offerto in partnership con Zig Zag, permette di noleggiare in pochi secondi uno scooter a Roma. Basta scaricare l’app Telepass e attivare l’offerta Telepass Plus o Telepass Pay X. Inoltre, fino al 31 dicembre, solo con Plus, chi attiva il servizio Memo in App ha lo sblocco gratis e illimitati minuti di noleggio. Ecco i passaggi da compiere per noleggiare uno scooter a Roma usando l’app di Telepass:

accedere all’app e selezionare il servizio di Mobilità Condivisa;

cercare sulla mappa lo scooter più vicino e prenotarlo per avere il tempo di raggiungerlo;

e prenotarlo per avere il tempo di raggiungerlo; una volta raggiunto il veicolo, dall’app cliccare su Apri per accendere lo scooter e aprire il bauletto dove sono contenuti due caschi e le relative cuffie igieniche;

e dove sono contenuti due caschi e le relative cuffie igieniche; indossare il casco e iniziare il noleggio.

Per terminare la corsa basta aprire l’app e cliccare su Termina. L’app permette anche di ‘sostare’ e di tenere occupato il mezzo durante il giorno. Tuttavia anche in modalità Sosta la tariffa al minuto è uguale a quella di noleggio.