Scooter sharing Bologna: costi 2023 e come funziona

Anche a Bologna arriva lo scooter sharing. Dal 30 maggio 2023 sono infatti disponibili i primi 100 scooter elettrici a flusso libero di Corrente, il servizio di TPER che a Bologna gestisce già il car sharing di auto elettriche. Scopriamo come funziona e quali sono i costi.

SCOOTER SHARING BOLOGNA: COME NOLEGGIARE UNA MOTO

Per noleggiare un mezzo del servizio di scooter sharing a Bologna occorre usare la medesima app delle auto, disponibile per dispositivi Android e iOs. Aprendo l’applicazione si può scegliere se visualizzare le sole auto, i soli scooter o entrambe le flotte di veicoli direttamente sulla mappa disegnata nell’app. Una volta individuato lo scooter prescelto, basta semplicemente prenotarlo e poi sbloccarlo. All’interno del bauletto della moto gli utenti troveranno due caschi di due misure diverse e alcune cuffie ‘sottocasco’ usa e getta per massimizzare l’igiene.

Come detto, il servizio è a flusso libero: significa che si può prelevare il motorino dove si trova e lasciarlo negli stalli riservati agli scooter oppure ovunque sia consentito dal Codice della Strada. Importante: a differenza delle vetture del car sharing, gli scooter di Corrente non possono transitare nelle corsie preferenziali, mentre possono circolare nella Ztl Bologna e nella zona “U”. Anche le aree di prelievo e rilascio sono leggermente diverse, come è facilmente verificabile sull’app.

I MEZZI DELLO SCOOTER SHARING BOLOGNA

I mezzi a disposizione dello scooter sharing di Bologna sono prodotti dalla Askoll e hanno un’autonomia massima superiore a 80 km. Il motore elettrico è parificato come cilindrata 50 cc, pertanto lo scooter si può guidare già con la patente AM e con tutte le altre patenti di categoria superiore. Tuttavia il regolamento consente l’utilizzo ai soli conducenti maggiorenni. Gli scooter di Corrente sono riconoscibili dalla simpatica livrea a pois.

SCOOTER SHARING BOLOGNA: I COSTI DEL NOLEGGIO

Il noleggio dello scooter sharing di Bologna prevede zero costi di registrazione e una tariffa di 0,34 euro al minuto, 18 euro all’ora, 29 euro al giorno, 54 euro per 2 giorni e 24 euro per ogni giorno successivo al secondo, fino a un massimo di 6 giorni consecutivi.

I possessori di un abbonamento annuale TPER beneficiano di tariffe agevolate: 0,24 euro al minuto, 12 euro all’ora, 22 euro al giorno, 39 euro per 2 giorni e 19 euro per ogni giorno successivo al secondo, fino a un massimo di 6 giorni consecutivi.

Sono inoltre disponibili soluzioni per noleggi settimanali e mensili.

Nella seguente tabella trovate il riepilogo dei costi. Le aziende possono usufruire di tariffe dedicate.