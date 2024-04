Casco integrale e guanti diventano obbligatori in Spagna

Svolta pro-motociclisti in Spagna: la Dirección General de Tráfico (DGT), dopo aver analizzato i dati del 2023 relativi agli incidenti stradali che presentano un preoccupante aumento del +10% della letalità motociclistica, ha predisposto un pacchetto di misure che prevedono l’introduzione di guanti omologati e caschi integrali o modulari per tutti, oltre che corsi di formazione per guidare moto di grossa cilindrata e corsi di recupero punti obbligatori. Questi provvedimenti diventeranno effettivi nei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2024.

SPAGNA INTRODUCE GUANTI E CASCO INTEGRALE O MODULARE OBBLIGATORI

L’anno scorso in Spagna sono morti 463 motociclisti a causa di un incidente, un numero in aumento del +10% sul 2022 e il più alto dal 2014. E questo, come ricorda la rivista Il Centauro (ASAPS), nonostante la massiccia presenza di pattuglie della ‘stradale’, un sistema di radar molto efficiente e una flotta aerea di elicotteri dedicati proprio al contrasto delle trasgressioni nei punti critici. Solo che a differenza di altri Paesi, tra cui l’Italia, da quelle parti non si perdono troppo in chiacchiere e una volta rilevata le criticità si approntano le strategie per rimuoverle. A dettare la linea è appunto la Dirección General de Tráfico, organismo del Ministero dell’Interno, che conoscendo i dati sula sinistrosità in tempo reale ha la possibilità di elaborarli immediatamente e di intervenire con misure molto rapide.

LE MISURE INTRODOTTE PER I MOTOCICLISTI

Ed ecco le soluzioni adottate per fermare questo stillicidio di motociclisti: prossimamente chi vorrà salire in sella

sulle strade spagnole dovrà farlo indossando guanti omologati e mettendo in testa un casco integrale o modulare (qui spieghiamo la differenza). Dovrà inoltre sostenere corsi di guida sicura per accedere alle cilindrate maggiori e dovrà frequentare corsi specifici per motociclisti in caso di perdita di punti dalla patente.

GUANTI E CASCHI INTEGRALI/MODULARI POSSONO SALVARE VITE

I guanti obbligatori non sono una novità a livello europeo perché li prevede già la Francia dal 2016. E proprio gli studi effettuati nel Paese d’Oltralpe dal Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) hanno rivelato che il rischio di lesioni gravi alle mani (dermoabrasione e fratture) si è ridotto del 68% dopo l’entrata in vigore della norma. In Francia la legge prevede la possibilità di utilizzare, in contesti urbani, guanti omologati più leggeri, con una sanzione di 68 euro per il mancato uso più la decurtazione di un punto patente.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di indossare un casco integrale o modulare, sempre il CNSR francese in base ai suoi studi ha stabilito che il 27% delle vittime tra i ciclomotoristi e il 30% di quelle tra i motociclisti avevano il casco allacciato male o di taglia errata. Del resto già gli esperti sono concordi nell’affermare che i caschi jet non siano del tutto idonei a proteggere la testa, se poi vengono usati nel modo scorretto diventano del tutto inutili. In Francia si sta discutendo da 10 anni se introdurre o meno l’obbligo di caschi integrali o modulari, ma probabilmente ci arriverà prima la Spagna.

Infine i corsi di formazione: come detto la DGT spagnola ne ha previsti di due tipi, uno per accrescere le abilità di coloro che si approcciano alla conduzione di moto di cilindrata superiore a 125 cc, e l’altro da far frequentare a chi abbia perso punti della patente a seguito di violazioni commesse in sella alla moto.