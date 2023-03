Targa ciclomotore: duplicato per furto, smarrimento o deterioramento

Come si richiede il duplicato della targa di un ciclomotore in caso di furto, smarrimento o deterioramento? Nelle righe che seguono risponderemo a questa e ad altre domande non prima però di aver ricordato la particolarità delle targhe dei ciclomotori (i cosiddetti ‘cinquantini’ perché non superano i 50 cc di cilindrata e i 45 km/h di velocità). A differenza di quella in uso su auto e motocicli, la targa per i ciclomotori è personale ed è abbinata ad una persona fisica o giuridica. Non può essere ceduta a terzi e deve seguire il proprietario. Quindi, nel caso di vendita di un ciclomotore usato, il vecchio proprietario deve trattenere la targa ed eventualmente utilizzarla su un altro motorino 50; l’acquirente deve invece richiedere una nuova targa o usarne una di sua proprietà, purché non sia già associata ad altro ciclomotore. La legge, infatti, vieta di trasferire la stessa targa tra due veicoli, anche se dello stesso proprietario, se prima non viene disgiunta da uno e assegnata all’altro. Pertanto chi possiede più di un ciclomotore circolante deve dotarsi di più targhe.

Aggiornamento dell’8 marzo 2023 con le ultime novità sulla procedura per richiedere il duplicato della targa ciclomotore per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento.

TARGA CICLOMOTORE: FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO, COME PROCEDERE

Nel caso di distruzione accidentale, smarrimento o furto della targa del ciclomotore, prima di procedere alla richiesta del duplicato è necessario sporgere denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dall’evento. Se insieme alla targa è stato distrutto, smarrito o rubato anche il certificato di circolazione, la circostanza va ugualmente denunciata. Non serve invece alcuna denuncia per il deterioramento della targa. Una volta effettuata la denuncia, e trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, è possibile chiedere il duplicato della targa con contestuale rilascio del nuovo certificato di circolazione abbinato alla stessa, rivolgendosi alla Motorizzazione Civile o avvalendosi della consulenza di un’agenzia di pratiche auto. Precisiamo che i ciclomotori non possono circolare con targhe ‘fatte in casa’, anche se riportanti i dati esatti della targa persa o rubata.

DUPLICATO TARGA CICLOMOTORE: DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda per ottenere il duplicato della targa di un ciclomotore va presentata su modello TT 2118 (disponibile qui) allegando i seguenti documenti:

fotocopia del proprio documento d’identità e del codice fiscale;

e del codice fiscale; denuncia di furto, smarrimento o distruzione accidentale della targa presentata presso le Forze dell’ordine italiane, oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia (come detto, nell’ipotesi di richiesta per deterioramento della targa non c’è bisogno della denuncia);

di furto, smarrimento o distruzione accidentale della targa presentata presso le Forze dell’ordine italiane, oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia (come detto, nell’ipotesi di richiesta per deterioramento della targa non c’è bisogno della denuncia); certificato di circolazione originale relativo alla targa deteriorata, o denuncia in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato;

originale relativo alla targa deteriorata, o denuncia in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato; ricevute dei pagamenti (vedi paragrafo successivo);

(vedi paragrafo successivo); nel caso di società giuridiche, autocertificazione con numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

Casi particolari: se il richiedente è minorenne l’istanza dev’essere sottoscritta dal genitore o dal tutore allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Se il richiedente è un cittadino extracomunitario, deve allegare la copia del permesso di soggiorno. L’istanza può essere presentata anche da una persona diversa dall’intestatario della targa, purché munito di delega firmata.

TARGA CICLOMOTORE: COSTO DEL DUPLICATO

Il rilascio del duplicato della targa di un ciclomotore per furto, smarrimento o deterioramento ha i seguenti costi:

10,20 euro per diritti Motorizzazione;

per diritti Motorizzazione; 13,58 euro per la nuova targa;

per la nuova targa; 32,00 euro per bolli.

Il pagamento dev’essere effettuato con PagoPA, prima di presentare la domanda, usando la tariffa N099. Ovviamente chi si affida a un’agenzia di pratiche auto deve aggiungere anche i costi del servizio.

TARGA CICLOMOTORE: SANZIONI

In base all’articolo 97 del Codice della Strada sono previste le seguenti sanzioni per chi viola le norme relative alle targhe dei ciclomotori: