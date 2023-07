BMW CE 02: prezzo, autonomia e prestazioni dello scooter elettrico

Il nuovo BMW CE 02 lo stiamo presentando come ‘scooter elettrico’ ma in realtà si tratta di una definizione che non calza esattamente a pennello. La casa tedesca preferisce infatti chiamarlo ‘eParkourer’, un veicolo a trazione 100% elettrica creato per la città e l’ambiente urbano. Il prezzo non è proprio a buon mercato, l’autonomia invece è molto buona e le prestazioni anche. E soprattutto si può guidare, nella versione da 4 kW, fin dai 14 anni con la patente AM.

BMW CE 02: DESIGN E DOTAZIONI

Realizzato su un telaio in acciaio e forcellone posteriore monobraccio, il BMW CE 02 monta forcelle telescopiche anteriori e ABS sulla ruota davanti. La dotazione di sicurezza comprende controllo della stabilità, assistente alla retromarcia, due modalità di guida Flow e Surf proposte di serie, a cui si aggiunge la modalità Flash proposta come parte dell’equipaggiamento opzionale Highline. Caratterizzato da un’altezza della sella di soli 750 mm, si accende senza chiavi e monta luci a led all’anteriore e al posteriore. Ridotto all’essenziale in termini di design, ha ruote grandi che garantiscono solidità e allo stesso tempo il divertimento di guida su molti terreni.

BMW CE 02: MOTORE, AUTONOMIA E PRESTAZIONI

Il BMW CE 02 è proposto in due versioni: la prima con una potenza massima di 11 kW (15 CV), per cui è necessaria almeno la patente A1 (dai 16 anni), la seconda con un potenza di appena 4 kW (5 CV) e velocità limitata a 45 km/h, caratteristiche che in Italia soddisfano i requisiti della patente AM (dai 14 anni). Inutile specificare che chi possiede la patente B per le auto può guidare entrambe senza bisogno di ulteriori integrazioni. Per la versione da 11 kW vengono dichiarate una velocità massima di 95 km/h e un’ottima autonomia di oltre 90 km, in quella da 4 kW l’autonomia del BMW CE 02 scende invece a 50 km, comunque sufficienti per un uso prevalentemente cittadino.

Come un qualunque smartphone, BMW CE 02 si ricarica alla presa di corrente domestica usando un caricabatterie esterno con una potenza di carica di 0,9 kW. La variante da 4 kW si ricarica dal 20% all’80% in 1 ora e 25 minuti, mentre con il caricatore rapido opzionale da1,5 kW la variante da 11 kW impiega 1 ora e 40 minuti.

BMW CE 02 SEMPRE CONNESSA CON L’APP DEDICATA

Sulla plancia, un display TFT da 3,5 pollici informa il conducente sulla velocità di marcia, sullo stato di carica della batteria e molto altro. Una presa di ricarica Usb-C consente inoltre di alimentare uno smartphone. Utilizzando l’app BMW Motorrad Connected, lo smartphone può mostrare i tempi di ricarica grazie al collegamento via Bluetooth. Nella variante Highline, la modalità cradle consente di utilizzare in modo sicuro l’app BMW Motorrad nello smartphone (tenuto in un supporto per smartphone) che funge da display aggiuntivo utilizzando la tastiera sul manubrio. È anche possibile registrare i viaggi utilizzando sempre l’app.

BMWCE 02: PREZZO E DATA DI USCITA

BMW CE 02 sarà commercializzato indicativamente al prezzo di 8.750 euro (versione da 11 kw) e 7.750 euro (versione da 4 kw). Entrambi i prezzi si potranno comunque ridurre sfruttando l’Ecobonus statale per moto e scooter elettrici. Per quanto riguarda la data di uscita, il CE 02 dovrebbe arrivare su strada all’inizio del 2024.