Guasti moto più frequenti: i dati del TCS e i consigli per evitarli

Con l’arrivo della primavera, i motociclisti stagionali riportano in strada le loro amate moto dopo mesi di inattività invernale. Tuttavia, il ritorno in sella è spesso accompagnato da guasti, a seconda dell’età della moto, che possono rovinare una piacevole gita nel weekend. Le statistiche dell’Automobile Club Svizzero (TCS), rivelano quali sono i guasti alle moto più frequenti, ma fortunatamente molti di questi problemi possono essere evitati con la giusta manutenzione preventiva. Ecco i consigli su come evitare le cause di panne in moto più frequenti.

1.BATTERIA MOTO SCARICA: UN PROBLEMA DIFFUSO

Nel 2023, le pattuglie del TCS, sono intervenute per 16.660 richieste a causa di incidenti o panne con le moto. Uno dei guasti più comuni, soprattutto dopo un periodo di inattività invernale, è la batteria scarica. Secondo il TCS, la batteria è responsabile del 39% dei guasti alle moto in Svizzera.

La soluzione: durante i mesi invernali, è consigliabile smontare la batteria dalla moto, oppure collegare un mantenitore di carica della batteria per prolungarne la durata. Prima di rimontarla, invece, effettuare una ricarica rinvigorente, pulire i morsetti (se ossidati) e proteggerli con grasso specifico per contatti elettrici. Infine, se una batteria non mantiene la carica dopo qualche giorno di sosta, nonostante i tentativi di ricarica, vuol dire che è arrivato il momento di cambiarla.

2.CATENA TRASMISSIONE MOTO: PULITA, LUBRIFICATA E ALLA GUISTA TENSIONE

La catena della moto è soggetta a usura e ossidazione e può spezzarsi se trascurata. Controllatela regolarmente senza trascurare i denti della corona, secondo le scadenze riportate sul libretto di istruzioni, per assicurarvi che sia pulita, correttamente tensionata e lubrificata.

Se sono trascorsi molti km dalla precedente lubrificazione o se avete percorso strade polverose è opportuno pulire catena, corona e pignone, prima della lubrificazione. Se invece ha piovuto o dopo ogni lavaggio o pulizia, lubrificare la catena utilizzando i prodotti consigliati dal Costruttore della moto o della catena, in caso di ricambi equivalenti o più performanti.

3.PNEUMATICI MOTO: PRESSIONE E USURA DA CONTROLLARE

I problemi più frequenti a una moto inutilizzata durante l’inverno sono dovuti all’ovalizzazione e alla pressione bassa. Ecco perché vi consigliamo di utilizzare cavalletti alza moto anteriori e posteriori per le lunghe soste.

Prima di riprendere la moto o di ogni uscita, controllate la pressione degli pneumatici moto e lo stato generale degli pneumatici. Una pressione corretta, secondo le indicazioni del Costruttore, non solo migliora l’aderenza, ma contribuisce anche alla sicurezza durante la guida. Ricordatevi di controllare la profondità del battistrada. Il limite di usura delle gomme moto si raggiunge quando l’altezza del battistrada è 1 mm per gli intagli principali situati nella zona centrale che copre all’incirca i tre quarti della superficie.

4.MANUTENZIONE DEL MOTORE: CAMBIO OLIO E FILTRO

Per evitare guasti al motore, è essenziale sostituire regolarmente l’olio e il filtro dell’olio, ma anche assicurarsi che il liquido di raffreddamento sia nella giusta quantità e che non sia troppo vecchio. Per gli intervalli di sostituzione di olio e filtro olio motore, bisogna fare sempre riferimento al libretto di istruzioni. Idem per il sistema di raffreddamento, le candele, il filtro aria motore e il controllo dei giochi punterie dove previsti.

Seguendo i consigli di manutenzione preventiva, potete ridurre significativamente il rischio di guasti e panne in moto e godervi al massimo le vostre avventure su due ruote. Ricordate sempre che una buona manutenzione è essenziale per la vostra sicurezza e il piacere di guida. Ma anche indossare un abbigliamento adeguato alla moto e prudenza, quanto basta. Buona strada!