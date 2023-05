Offerte moto e scooter: le promozioni di maggio 2023

Anche a maggio 2023 sono disponibili offerte molto allettanti per l’acquisto di moto e scooter. In vista della bella stagione, infatti, le principale case motociclistiche propongono sconti e promozioni di vario genere per attrarre nuovi clienti: le agevolazioni possono riguardare i nuovi modelli in vendita oppure l’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Ricordiamo inoltre che sono sempre disponibili gli incentivi statali per le moto, sebbene limitati ai soli veicoli elettrici.

OFFERTE APRILIA MAGGIO 2023

Fino al 31 maggio 2023 le promozioni Aprilia consentono di ottenere sconti e agevolazioni:

Aprilia Tuono 660 e RS 660 con finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 2,69%) oppure con pagamento a rate da 129 euro al mese (TAN 7,90%, TAEG 9,04%) e dopo 3 anni si può decidere se tenerle, cambiarle o restituirle;

e con finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 2,69%) oppure con pagamento a rate da 129 euro al mese (TAN 7,90%, TAEG 9,04%) e dopo 3 anni si può decidere se tenerle, cambiarle o restituirle; gamma Aprilia moto 125 (Tuono 125, RS 125, SX 125 e RX 125) proposta con immatricolazione inclusa nel prezzo e finanziamento con pagamento della prima rata a sei mesi (TAN 8,025%, TAEG 9,38%);

(Tuono 125, RS 125, SX 125 e RX 125) proposta con immatricolazione inclusa nel prezzo e finanziamento con pagamento della prima rata a sei mesi (TAN 8,025%, TAEG 9,38%); Aprilia Tuareg 660 con 750 euro di bonus da utilizzare per l’acquisto di accessori originali Aprilia e finanziamento con tasso zero (2,69%);

con 750 euro di bonus da utilizzare per l’acquisto di accessori originali Aprilia e finanziamento con tasso zero (2,69%); gamma Aprilia SR GT con finanziamento a interessi zero (TAN 0,00%,TAEG 3,56%) oppure con prima rata a sei mesi (TAN 8,025%, TAEG 9,38%).

OFFERTE BENELLI MAGGIO 2023

Benelli ha lanciato di recente la nuova promozione finanziaria Easy Rider 2023, realizzata per offrire la miglior formula rateale a chi desidera acquistare una nuova moto Benelli approfittando della comoda soluzione delle mini-rate mensili. La promozione, valida su tutta la gamma, offre la possibilità di decidere la durata del finanziamento in 24 o 78 mesi. Al momento della sottoscrizione, sarà infatti possibile avviare il rimborso dell’importo finanziato in 24 mini-rate, e terminata questa prima fase, decidere di saldare o rifinanziare la maxi-rata in ulteriori 54 mini-rate.

OFFERTE BMW MOTORRAD MAGGIO 2023

A maggio 2023 BMW Motorrad propone, nei concessionari aderenti, numerosi vantaggi e promozioni su moto, servizi e accessori:

chi acquista abbigliamento o accessori BMW Motorrad per un importo pari ad almeno 500 euro, contestualmente all’acquisto di una moto G 310 R o G 310, ottiene una detrazione sul prezzo totale di 250 euro;

per chi acquista una nuova F 850 GS o F 900 R il pacchetto Active è in omaggio;

per chi acquista una nuova F 900 XR il pacchetto Active e le borse laterali sono in omaggio;

per chi acquista una nuova R 1250 GS o S 1000 XR il pacchetto Dynamic è in omaggio;

per chi acquista una nuova R 1250 RT il pacchetto Comfort è in omaggio;

chi acquista una moto della gamma R18 entro il 30 giugno 2023 riceve in regalo gli optional. L’offerta comprende tutti gli optional presenti da fabbrica, ad esclusione delle colorazioni che prevedono un sovrapprezzo.

OFFERTE DUCATI APRILE 2023

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, si può scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO MAGGIO 2023

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese:

formula Easy Honda : possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa Valore Futuro Garantito Easy Honda , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350;

: possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350; SH350i proposta con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 4,31%) che prevede un anticipo e 36 rate da 104,17 euro al mese;

proposta con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 4,31%) che prevede un anticipo e 36 rate da 104,17 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 6,66%) che prevede un anticipo e 36 rate da 68,06 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 6,66%) che prevede un anticipo e 36 rate da 68,06 euro al mese; SH Mode 125 proposta con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposta con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); Vision 110 proposta con finanziamento senza interessi in 24 mesi (TAN fisso 0,00%; TAEG max 17,46%).

OFFERTE HUSQVARNA MAGGIO 2023

Acquistando nei concessionari Husqvarna aderenti un nuovo modello Enduro Husqvarna Motorcycles FE o TE model year 2023 si riceve un voucher da 1.000 euro da spendere in abbigliamento moto e accessori tecnici.

OFFERTE KAWASAKI MAGGIO 2023

Servizio K-CARE Garanzia Plus: a partire dal 7 aprile 2023, tutti coloro che immatricolano un motociclo Kawasaki si vedono attivare gratuitamente l’estensione di garanzia sino al quarto anno di vita della moto. La promozione è valida per tutte le moto immatricolate entro il 30 giugno 2023;

acquistando fino al 30 giugno 2023 una Kawasaki Versys 650 (a prezzo di listino) si ha in omaggio il Kit Tourer dal valore commerciale di 980 euro per rendere i viaggi ancora più confortevoli. Acquistando invece una Kawasaki Z650 RS (a prezzo di listino) si ha in omaggio il Kit Heritage dal valore commerciale di 505 euro. Anche queste due promozioni sono valide fino al 30/6/2023.

Inoltre fino al 31 maggio 2023:

chi acquista una Versys 650 può usufruire di un finanziamento dedicato con metà moto a interessi zero (prima parte TAN fisso 9,95%, TAEG 10,42% e seconda parte TAN fisso 0%, TAEG 0%);

può usufruire di un finanziamento dedicato con metà moto a interessi zero (prima parte TAN fisso 9,95%, TAEG 10,42% e seconda parte TAN fisso 0%, TAEG 0%); c’è la possibilità di acquistare la Z900 a soli 99 euro al mese per 36 mesi, con TAN fisso 4,95% e TAEG 6,54%, più maxirata finale e servizio opzionale di garanzia estesa fino a 4 anni;

a soli 99 euro al mese per 36 mesi, con TAN fisso 4,95% e TAEG 6,54%, più maxirata finale e servizio opzionale di garanzia estesa fino a 4 anni; Z400 o Ninja 400 con finanziamento dedicato a interessi zero (TAN fisso 0%, TAEG 7,12%);

o con finanziamento dedicato a interessi zero (TAN fisso 0%, TAEG 7,12%); Versys 1000 SE a 135 euro al mese per 24 mesi (TAN fisso 4,95%, TAEG 5.99%) più maxirata finale.

OFFERTE KTM MAGGIO 2023

Con la promozione 1000 Vantaggi, a fronte dell’acquisto di un nuovo modello KTM EXC model year 2023 si può ricevere un voucher di 1.000 euro da spendere in abbigliamento KTM PowerWear e accessori originali KTM PowerParts (fino a esaurimento scorte).

2.000 euro di super valutazione dell’usato per chi cambia la vecchia moto con uno dei nuovi modelli della gamma Super Adventure o Super Duke (fino a esaurimento scorte).

OFFERTE KYMKO MAGGIO 2023

Dal 2 maggio al 31 luglio 2023, salvo esaurimento scorte, Kymco estende l’imperdibile promozione riservata a una selezione Special Extended di modelli:

AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro;

Xciting S 400i TCS da 7.290 a 6.790 euro;

Downtown 350i TCS: da 5.790 a 5.490 euro;

DTX 360 350i: da 5.990 a 5.690 euro;

DTX 360 300i: da 5.390 a 5.190 euro;

X-Town 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

X-Town City 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

Agility 300i (senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro;

People One 125 da 2.690 a 2.490 euro;

People S 125 da 3.290 a 2.990 euro;

People S 200 da 3.790 a 3.490 euro.

Continuano inoltre le promozioni Interessi Zero, Mini Rata 6+42 e 8+40, 8+64 per importi superiori a 5.000 euro.

OFFERTE MOTO GUZZI MAGGIO 2023

Fino al 31 maggio 2023 Moto Guzzi riserva offerte su V100 Mondello (finanziamenti dedicati), gamma V7 e V9 (finanziamento a tasso zero) e V85 TT (finanziamento a tasso zero e 750 euro di bonus per l’acquisto di accessori originali).

OFFERTE PEUGEOT MOTO MAGGIO 2023

XP400: finanziamento a TAN fisso 1,99% e TAEG 7,99% in 24 rate da 222,50 euro; decorrenza media prima rata a 120 giorni. Altri finanziamenti a tassi agevolati su gamma Tweet e Kisbee 50cc.

OFFERTE PIAGGIO MAGGIO 2023

Urban Days Piaggio con finanziamento Formula Zero Pensieri fino al 31 maggio 2023. In particolare:

gamma MP3 con finanziamento a tasso zero;

Liberty con finanziamento a tasso zero;

Medley con finanziamento a tasso zero e 300 euro di vantaggi;

Beverly con finanziamento a tasso zero e 500 euro di vantaggi.

I vantaggi consistono in un bonus su acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione, assicurazione moto compresa nel prezzo, contributo sul prezzo, ecc.

OFFERTE SUZUKI MOTO MAGGIO 2023

Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli con cilindrata superiore a 300 cc, consegnati o immatricolati dall’1/12/2022 al 31/12/2023, grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U. La copertura di garanzia di 36 mesi può essere estesa gratuitamente per ulteriori 12 mesi senza limite di chilometraggio: per accedere gratuitamente al quarto anno di copertura è sufficiente eseguire la manutenzione periodica nei termini raccomandati dal costruttore.

OFFERTE TRIUMPH MAGGIO 2023

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le tante promozioni Triumph valide fino al 31 maggio 2023:

acquisto di una Speed Twin 900 : voucher di 500 euro per accessori o abbigliamento;

: voucher di 500 euro per accessori o abbigliamento; acquisto di una Tiger 900 GT o Rally : valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo;

: valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo; acquisto di una Trident 660 o Tiger Sport 660 : finanziamento agevolato con pagamento di 81 euro al mese per i primi 36 mesi;

: finanziamento agevolato con pagamento di 81 euro al mese per i primi 36 mesi; acquisto di una Trident 660 depotenziata : 500 euro di vantaggi esclusivi che includono il costo del kit di depotenziamento e un contributo per prendere la patente A2;

: 500 euro di vantaggi esclusivi che includono il costo del kit di depotenziamento e un contributo per prendere la patente A2; acquisto di una Trident 660 : cambio elettronico Triumph Shift Assist incluso nel prezzo;

: cambio elettronico Triumph Shift Assist incluso nel prezzo; acquisto di una Bonneville 900 : finanziamento agevolato con pagamento di 95 euro al mese per i primi 36 mesi;

: finanziamento agevolato con pagamento di 95 euro al mese per i primi 36 mesi; acquisto di una Tiger 1200 GT o Rally : valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo;

: valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo; acquisto di una Tiger Sport 660 : valigie laterali in tinta e con attacchi integrati incluse nel prezzo;

: valigie laterali in tinta e con attacchi integrati incluse nel prezzo; acquisto di una Street Triple RS (2022) : vantaggi del valore di 1.000 euro;

: vantaggi del valore di 1.000 euro; acquisto di una Street Triple RR: vantaggi del valore di 1.500 euro.

In più sempre disponibile la Formula Easy per usufruire di un finanziamento con TAN fisso 4,49%, TAEG max 6,78% e prima rata a 180 giorni su tutta la gamma modelli Triumph (ad esclusione di Tiger 1200 MY22).

OFFERTE VESPA MAGGIO 2023

Con i Vespa Days di maggio 2023 i modelli Vespa 50 e Vespa GTS 300, Primavera e Sprint over 50cc sono offerti con immatricolazione moto inclusa nel prezzo. Su questi modelli sono inoltre disponibili finanziamenti a condizioni agevolate.

OFFERTE YAMAHA MAGGIO 2023

Finanziamento EasyGO su tutta la gamma Yamaha: si acquista la moto e dopo 3 anni si decide se tenere il veicolo saldando o rateizzando il valore futuro garantito, restituirlo senza altri obblighi oppure sostituirlo con un nuovo modello. A maggio 2023 ulteriori soluzioni di finanziamento dedicate su XSR700, XSR700 XTribute e XSR700 Legacy, Tracer 7 e NEO’s.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a maggio 2023 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.