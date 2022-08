SicurMOTO.it vi augura buone vacanze: ci rivediamo il 22 agosto

Buone vacanze da SicurMOTO.it, ecco le guide utili e le informazioni per affrontare al meglio il viaggio in moto da soli o in due

In estate più che mai bisogna tenere a mente poche e semplici regole con le guide e i consigli più utili sia in viaggio sia per le uscite fuori porta. Con l’aumento dei veicoli in circolazione e i giorni di esodo da bollino giallo, rosso e nero, chi viaggia in moto è più esposto ai rischi legati al traffico intenso. Ecco perché prima della meritata pausa estiva, vogliamo salutare in nostri lettori ricordando i consigli pratici e le regole utili in viaggio e in particolare in estate. Ci rivediamo presto, il 22 agosto!

BUONE VACANZE 2022 IN SICUREZZA

Anche per la Redazione di SicurMOTO.it è arrivato il momento di staccare la spina e ricaricarci per tornare con notizie sempre aggiornate sul mondo delle due ruote, sulla Manutenzione Moto, Guide utili per districarsi tra Normative e Leggi e tante altre frizzanti novità.

LE GUIDE E I CONSIGLI UTILI IN VIAGGIO

Con tutti voi ci rivediamo dopo la pausa estiva, dal 22 agosto 2022, ma non senza accompagnarvi in viaggio con i consigli pratici e le guide più utili:

– Viaggi in moto all’estero: 5 itinerari per l’estate 2022

– Viaggi in moto in Italia: 5 itinerari da scoprire

– Come proteggere la moto da sole, sabbia e salsedine

– Moto senza assicurazione: quali rischi si corrono

– Si può guidare la moto in ciabatte o infradito?

– Moto in autostrada: i pedaggi nei Paesi europei

– Una moto può superare le auto incolonnate?

– Guidare la moto di un altro: obblighi e rischi

– Pressione pneumatici moto: consigli non banali per controllarla

– Disco orario: serve anche per le moto?

– Incidente in moto all’estero: cosa fare?

– Viaggiare in moto in coppia: consigli per la sicurezza