Trasportare passeggeri con il foglio rosa della moto: arriva lo stop

Presto gli aspiranti conducenti di patente AM, A1, A2 e A non potranno più trasportare passeggeri con il foglio rosa. La Commissione Trasporti della Camera ha infatti approvato un emendamento al Ddl di riforma del Codice della Strada che modifica parzialmente l’art. 122 del CdS, vietando il trasporto di passeggeri durante le esercitazioni alla guida della moto. Ma non è l’unica novità che riguarda i motociclisti.

FOGLIO ROSA MOTO: COME FUNZIONA

Secondo il già citato articolo 122 del Codice della Strada, a chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida (o per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ad esempio per prendere la A2 avendo già la A1), è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento dell’esame di teoria che deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda per conseguire la patente, con due tentativi a disposizione. L’autorizzazione, definita in gergo “foglio rosa”, consente all’aspirante patentato di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali ha richiesto la patente o l’estensione di validità della medesima. Importante: le esercitazioni in sella alle moto non richiedono, come succede per le auto, l’obbligo di un accompagnatore in funzione di istruttore né quello di esporre il contrassegno con la lettera P.

Il foglio rosa è valido per 12 mesi, tuttavia la prova pratica non può essere sostenuta prima che sia trascorso 1 mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, e deve ovviamente tenersi entro il termine di validità dell’autorizzazione stessa, per un massimo di 3 tentativi. La prenotazione dell’esame di guida dev’essere inoltrata non oltre il quinto giorno precedente la data della prova. Sia le scadenze che le procedure sono valide per tutte le tipologie di patente moto (AM, A1, A2 e A).

Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esame di teoria già superato. Significa che in caso di tripla bocciatura all’esame pratico nei 12 mesi disponibili, viene concesso un nuovo foglio rosa che permette di continuare a esercitarsi alla guida e di sostenere la prova pratica nei 12 mesi successivi (ma non prima che sia trascorso un mese dalla richiesta), con ulteriori 3 tentativi a disposizione.

Ricordiamo che dallo scorso 18 settembre i titolari della patente A1 possono prendere la patente A2 senza la necessità di superare l’esame di guida ma frequentando un apposito corso di formazione presso un’autoscuola. Stessa cosa per i titolari di patente A2 che vogliono prendere la patente A.

SI POSSONO TRASPORTARE PASSEGGERI CON IL FOGLIO ROSA DELLA MOTO?

L’attuale normativa non dispone nulla di specifico sul trasporto di passeggeri con il foglio rosa della moto, autorizzando di fatto la pratica. Quindi se il veicolo consente il trasporto del passeggero, se il conducente titolare del foglio rosa ha compiuto 16 anni (l’età minima per trasportare un passeggero) e il trasportato ha compiuto almeno 5 anni di età (l’età minima per salire in sella a una moto), il trasporto del passeggero su un motociclo non è vietato. Ma le cose cambieranno a breve, se l’emendamento al nuovo Codice della Strada approvato in Commissione Trasporti sarà confermato dalla votazione del Parlamento.

Nel dettaglio l’emendamento introduce il nuovo comma 3-bis dell’art. 122 del Codice della Strada, in base al quale “Fermo restante quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di guida AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri“.

Quindi si va verso lo stop al trasporto di passeggeri con il foglio rosa della moto ma non da subito. Occorrerà infatti aspettare l’approvazione definitiva del Ddl di riforma del Codice della Strada e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Probabilmente ci vorrà ancora qualche mese.

NUOVO CODICE DELLA STRADA: ALTRE NOVITÀ PER LE MOTO

Le novità per le moto che arrivano dagli emendamenti al nuovo Codice della Strada non finiscono qui. La più succosa riguarda la possibilità per i motocicli 125 cc di circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali purché guidati da conducenti maggiorenni. Più in particolare la soglia minima viene portata a 120 cc se a motore termico o 6 kW se a motore elettrico. Importante e significativa anche la decisione di inserire i conducenti di motocicli e ciclomotori nell’elenco degli utenti deboli della strada, insieme a pedoni, ciclisti e soggetti disabili. Significa che diventeranno meritevoli di una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale. A cominciare dall’apposizione della terza fascia sui guard rail, pensata proprio per salvaguardare i motociclisti.