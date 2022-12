Buon Natale 2022 da SicurMOTO.it

Anche quest’anno SicurMOTO.it sarà con voi durante le feste, per festeggiare e brindare in sicurezza augurandovi un Buon Natale 2022

Come da tradizione arriva il momento per SicurMOTO.it di augurarvi Buon Natale 2022, sperando che possiate trascorrerlo serenamente e in allegria insieme alle persone più care. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa ma il nostro sito resta a disposizione H24 di tutti coloro che cercano informazioni sulle previsioni del traffico nel periodo di Natale e sul mondo delle due ruote in generale, ponendo sempre un occhio di riguardo sulla sicurezza. Torneremo prestissimo, intanto godiamoci tutti quanti questo fantastico week-end natalizio.

BUON NATALE 2022, CI RIVEDIAMO IL 27 DICEMBRE

Nel rinnovarsi gli auguri di un Felice e… Sicuro Natale, vi ricordiamo di brindare responsabilmente con amici e familiari e pensare anche alla sicurezza dei vostri cari se sarete in sella per andare in vacanza o per lavoro. Non dimenticate di allacciare il casco, indossare almeno una giacca omologata con protezioni (o meglio ancora un airbag) e dei guanti.. Di seguito trovate consigli, guide e info utili sui viaggi in moto durante il periodo invernale.

– Gomme moto: quali montare in inverno?

Quali pneumatici si possono montare in inverno? Facciamo chiarezza sulle gomme moto M+S in inverno e quali caratteristiche devono avere

– Come proteggere la moto dall’inverno

Quando arriva la stagione più fredda come proteggere la moto dall’inverno? Ecco i consigli di SicurMoto.it per una corretta manutenzione.

– I migliori guanti da moto e scooter invernali

10 guanti da moto e scooter invernali a confronto con pro, contro e consigli su come scegliere i migliori guanti per l’inverno.

– Visiera appannata casco: 5 modi per risolvere il problema

Durante l’inverno, con il freddo o in condizioni di forte umidità, la visiera appannata può essere un problema non da poco.

– Andare in moto d’inverno: come vestirsi

Come vestirsi per andare in moto d’inverno: consigli pratici per l’abbigliamento adatto a proteggersi dal freddo in sella.

– Andare in bici in inverno: come farlo nel modo corretto

Andare in bici in inverno e farlo con prudenza: i consigli degli esperti e gli errori da non fare per godersi la bici tutto l’anno in sicurezza.

– Viaggi in moto: la check list delle cose più utili da non dimenticare

La check list della partenza in moto perfetta secondo SicurMOTO.it, per essere sicuri di non dimenticare le cose più utili.

– Viaggiare in moto in coppia: consigli per la sicurezza

Come viaggiare in moto in coppia: consigli per la sicurezza e il comfort totale di conducente e passeggero nel caso fi viaggio in due.

– Viaggi in moto all’estero: 5 cose da sapere

Piccola guida ai viaggi in moto all’estero, con le 5 cose da sapere: documenti necessari, equipaggiamento obbligatorio, norme sulla circolazione, numeri utili e polizza viaggio.

– Viaggiare in moto: come caricare e trasportare i bagagli

Consigli per viaggiare in moto: come trasportare i bagagli sulla ‘due ruote’ senza intralciare la guida o interferire con l’aerodinamica del mezzo.