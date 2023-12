Buon SicurNatale dalla redazione di SicurMOTO.it

La redazione di SicurMOTO.it vi augura Buon SicurNatale 2023, sperando che possiate trascorrerlo serenamente e in allegria insieme alle persone più care. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa ma il nostro sito resta a disposizione H24 di tutti coloro che cercano informazioni sulle previsioni del traffico nel periodo di Natale e sul mondo delle due ruote in generale, ponendo sempre un occhio di riguardo sulla sicurezza. Torneremo prestissimo, intanto godiamoci tutti quanti questo lungo week-end natalizio.

BUON NATALE 2023, CI RIVEDIAMO IL 27 DICEMBRE

Nel rinnovarvi l’auspicio di un Felice e… Sicuro Natale, vi ricordiamo di brindare responsabilmente con amici e familiari e pensare anche alla sicurezza dei vostri cari se sarete in sella per andare in vacanza o per lavoro. Non dimenticate di allacciare il casco, indossare almeno una giacca omologata con protezioni (o meglio ancora un airbag) e dei guanti. Di seguito trovate consigli, guide e info utili sui viaggi in moto durante il periodo invernale.