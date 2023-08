SicurMOTO.it vi augura buone vacanze: ci rivediamo il 21 agosto

Anche quest’anno la redazione si SicurMOTO.it si prende una breve pausa per ricaricare le batterie, dandovi appuntamento a lunedì 21 agosto 2023 con nuove notizie, curiosità e approfondimenti sul mondo delle due ruote, a motore e non, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale. E a proposito di sicurezza, visto che siamo in un periodo di arrivi e partenze per le vacanze, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza, rispettando alla lettera le norme del Codice della Strada e adottando tutti gli accorgimenti necessari per un viaggio in moto all’insegna del comfort.

BUONA ESTATE 2023 IN SICUREZZA

Per agevolarvi abbiamo raccolto in questa pagina le nostre guide con i consigli più utili per viaggiare senza stress, dalle verifiche da fare alla moto prima di partire fino all’alimentazione più consona per affrontare il viaggio, senza tralasciare le info sul traffico. Trovate tutto nelle prossime righe, non dimenticatevi ovviamente le norme più basilari (ma che spesso proprio per questo vengono dimenticate) come allacciare correttamente il casco e sorpassare solo dove è consentito.

Arrivederci al 21 agosto, buone vacanze da SicurMOTO.it!